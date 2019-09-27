Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan İstanbul'daki öğretmenlere teşekkür Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İstanbul depreminde çocuklarımızı sükunetle dışarıya çıkaran, korkan çocuklarımızı sakinleştiren ve ailelere de destek olan öğretmenlerime sonsuz teşekkür ederim." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: Yaparken hassasiyet gösterdiğimiz afet tatbikatlarının ve eğitimlerinin faydasını yaşarken gördük. Dün yaşanan İstanbul depreminde çocuklarımızı sükunetle dışarıya çıkartan, korkan çocuklarımızı sakinleştiren ve ailelere de destek olan öğretmenlerime sonsuz teşekkür ederim. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) September 27, 2019 "Yaparken hassasiyet gösterdiğimiz afet tatbikatlarının ve eğitimlerinin faydasını yaşarken gördük. Dün yaşanan İstanbul depreminde çocuklarımızı sükunetle dışarıya çıkaran, korkan çocuklarımızı sakinleştiren ve ailelere de destek olan öğretmenlerime sonsuz teşekkür ederim."

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