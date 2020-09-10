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Aktüel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Yeni Normal Sürecinde Erken Çocukluk Eğitimi Çalıştayı"nda konuştu:
Aktüel

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Yeni Normal Sürecinde Erken Çocukluk Eğitimi Çalıştayı"nda konuştu:

"Yeni normalin olmazsa olmazlarından biri de uzaktan eğitim. Salgından önce erken çocukluk için uzaktan eğitim modellemeleri üzerine çalışmalarımız bulunmaktaydı. Ancak şimdi bu çalışmalar, erken çocukluk dönemi için yaptığımız çalışmanın yörüngesini belirliyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-10 16:34:32 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Yeni Normal Sürecinde Erken Çocukluk Eğitimi Çalıştayı"nda konuştu:

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yeni normalin olmazsa olmazlarından biri de uzaktan eğitim. Bizim, salgın sürecinden önce erken çocukluk için uzaktan eğitim modellemeleri üzerine birtakım çalışmalarımız bulunmaktaydı. Ancak şimdi bu çalışmalar, erken çocukluk dönemi için yaptığımız çalışmanın yörüngesini belirliyor." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, okullarda yüz yüze eğitim için hazırlıklar sürerken Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği "Yeni Normal Sürecinde Erken Çocukluk Eğitimi Çalıştayı"nda, bilim insanları, alan uzmanları ve öğretmenlerin katılımı ile yeni dönemde erken çocukluk eğitiminin nasıl daha etkin yapılabileceğine ilişkin tespit ve öneriler masaya yatırıldı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İstanbul Adile Sultan Kasrı Validebağ Öğretmenevi'nde gerçekleşen çalıştayın açılışında konuştu. Çalıştayın, yeni dönemdeki erken çocukluk eğitiminde uzaktan, yüz yüze ve karma modellerin uygulama aşamasında önemli katkılar sunacağını belirten Selçuk, "Çocukluk bizim vatanımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu'nda, erken çocukluk ile ilgili çeşitli kararlar aldıklarını anımsatarak şunları kaydetti:

"Bu kararlar; okul öncesi eğitiminin yaygınlaşması, 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması, kırsal ve düşük yoğunluklu yerleşim bölgelerindeki çocuklar için esnek zamanlı ve alternatif eğitim modellerinin uygulanması, şartları elverişsiz yerleşim yerlerindeki çocukların beslenme ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, resmi ve özel, farklı kuruluşların inisiyatifinde yürütülen her yaş grubundaki tüm erken çocukluk eğitim hizmetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik ortak kalite standartları oluşturulması bunlardan bazılarıydı. Şimdiye kadar bunların bir kısmını gerçekleştirdik. Bir kısmı için de planlamalarımızı yaptık."

Salgının her alanda olduğu gibi erken çocukluk dönemi çalışmalarında da gündemi değiştirip belirlediğini ifade eden Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni normalin olmazsa olmazlarından biri de uzaktan eğitim. Bizim, salgın sürecinden önce erken çocukluk için uzaktan eğitim modellemeleri üzerine birtakım çalışmalarımız bulunmaktaydı. Ancak şimdi bu çalışmalar, erken çocukluk dönemi için yaptığımız çalışmanın yörüngesini belirliyor."

Çalıştayla öğretmenin, çocuğun, ebeveynlerin ve genel olarak okulun çocukların öğrenme sürecindeki rollerinin güncellenmesi; yapı, içerik, müfredat, kaynak ve mevzuatın yeniden yapılandırılması için uzman ve alan iş birliklerinin arttırılması hedefleniyor.

Toplantıda, erken çocukluk döneminde uzaktan eğitim öncelikli olmak üzere yüz yüze eğitimin de daha etkili yapılabileceği yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.

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