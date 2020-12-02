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Aktüel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmen buluşmalarında 500 bin meslektaşıyla görüştü:
Aktüel

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmen buluşmalarında 500 bin meslektaşıyla görüştü:

"(Öğretmenlere) Bu yolculuğu beraber yürütüyoruz. Gün zor, zaman sıkıntılı da olsa biz her zaman ne gerekirse onu yapmanın peşindeyiz. Sizlere güvenerek motivasyonumuzu yükseltiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-02 20:56:05 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmen buluşmalarında 500 bin meslektaşıyla görüştü:

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Her hafta düzenli yaptığımız öğretmen buluşmalarıyla 500 bin meslektaşımla bizzat görüşme şansımız olmuş." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, Twitter'den, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında, İstanbul Anadolu yakasında görev yapan bazı öğretmenlerle çevrimiçi internet canlı yayınında bir araya geldiği görüşmenin görsellerini paylaştı. Ziya Selçuk, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Her hafta düzenli yaptığımız öğretmen buluşmalarıyla 500 bin meslektaşımla bizzat görüşme şansımız olmuş. Bugün de İstanbul Anadolu Yakası öğretmenleri ile birlikteydik. Yorumları, sahadan verdikleri sıcak bilgiler süreçte yolumuzu aydınlatıyor. İstanbul size emanet öğretmenim."

- "Sizlere güvenerek motivasyonumuzu yükseltiyoruz"

Öte yandan Bakan Selçuk, internet canlı yayınında öğretmenlere, "Bu yolculuğu beraber yürütüyoruz. Gün zor, zaman sıkıntılı da olsa biz her zaman ne gerekirse onu yapmanın peşindeyiz. Sizlere güvenerek motivasyonumuzu yükseltiyoruz." diye seslendi.

Buluşma sırasında halk oyunları öğretmenleri Ziya Selçuk'a gösteri sundu, bir öğretmenin kızı ise piyano çaldı.

Halk oyunları öğretmenleriyle konuşan Selçuk, öğretmen ve öğrencilerin eğitiminde halk oyunlarının önemli olduğunu, ruh sağlığı, fiziksel sağlık ve kültürün devamı açısından halk oyunlarının çok kritik olduğunu söyledi, öğretmenlere teşekkür etti.

Tasarım beceri atölyelerinden bağlanan bir öğretmenle konuşan Bakan Selçuk, atölyelere büyük önem verdiklerini belirterek, sadece kağıt kalemle bir eğitim öğretim sürecinin çocuğun insan olabilmesi, çocukluğunu, gençliğini yaşayabilmesi için yeterli olmadığını kaydetti. Selçuk, çocukların denemesi, kendilerini geliştirmeleri gerektiğini ifade etti.

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