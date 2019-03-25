Milli Eğitim Bakanı Selçuk Malkara’da öğretmenle buluştu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde düzenlenen ‘Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları’ programında eğitim camiasıyla bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde düzenlenen ‘Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları’ programında eğitim camiasıyla bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Malkara Kardelen Düğün Salonu’nda düzenlenen programda öğretmen ve yöneticilerle bir araya geldi. Bakan Selçuk, programın ardından ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

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