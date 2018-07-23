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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Kaliteyi artıracağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başkent Ankara'da baba ocağını ziyaret etti. Selçuk, Türkiye'nin, öğretmen ve derslik sayısı bakımından çok büyük sıkıntılar içindeyken bugün bu alanda çok büyük mesafeler alındığını söyledi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:57
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Kaliteyi artıracağız

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Emirler Mahallesi'nde hemşehrileriyle buluşan Bakan Selçuk, yoğun ilgiyle karşılandı.

Ziya Selçuk, baba ocağı Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Emirler Mahallesi'ni ziyaret etti. Hemşehrileri tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Selçuk, kendisi için düzenlenen programa katıldı.

"DAHA HIZLI YOL ALACAĞIZ"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğer biz çocuklarımızın eğitimi ile ilgili herhangi bir şey yapabilirsek bu toplumun tamamını kuşatacak çok derin bir etkiye yol açacak ve yeni Türkiye'nin yeni sistemiyle beraber çok daha hızlı bir yol almamız konusunda bize aracılık edecek." dedi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Türkiye'nin, öğretmen ve derslik sayısı bakımından çok büyük sıkıntılar içindeyken bugün bu alanda çok büyük mesafeler alındığını aktaran Ziya Selçuk, "Şimdi kaliteyi artırmak için bir yolumuz var ve bu yolu da aşacak güçteyiz, birikimdeyiz. Hep beraber iş birliğiyle, güç birliğiyle elimizden geleni yapacağız. Sizlerin duaları bizim gayretimizle birleştiğinde inşallah çok büyük mesafeler alacağız. Yapacağımız bütün işler, memleketin çok daha güzel bir geleceğe sahip olması, mutlu, müreffeh bir hayat yaşamamız içindir. Türkiye'nin hedefleri cumhuriyetin kurulduğundan beri muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmaktır. Bu seviyenin üstüne çıkmak için de Allah'a şükür her türlü imkanımız, bilgimiz, birikimimiz var. Eğer sizin de destekleriniz olursa Türkiye'de önümüzdeki yıllarda eğitimin, eğitim sisteminin şaha kalktığını hep beraber göreceğiz. Desteklerinizi, dualarınızı bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"ŞU ANA KADAR YAPILMIŞ GÜZEL İŞLER VAR"

MEB Bakanı Ziya Şelçuk, "Eğer biz çocuklarımızın eğitimi ile ilgili herhangi bir şey yapabilirsek bu toplumun tamamını kuşatacak çok derin bir etkiye yol açacak ve yeni Türkiye'nin yeni sistemiyle beraber çok daha hızlı bir yol almamız konusunda bize aracılık edecek. İnşallah bu duygu ve düşünceler içerisinde bu toprağın bereketinden bu toprağın eğitim sistemini milli bir şekilde ortaya çıkarmak bizim ve ekibimizin işi olacak. Önümüzdeki yıllar, uzun zorlu bir dönemeç olacak. Eğitim uzun yıllar içinde ortaya çıkan fakat çok kısa sürede bozulan bir sistem. Şu ana kadar yapılan çok güzel işler var. Bu çok güzel 1,2,3 dediğimiz işlere biz 4,5,6 diyeceğiz. Bunu daha da yükselteceğiz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:57
  1. Ankara
  2. Milli Eğitim Bakanı
  3. Ziya Selçuk
  4. Açıklama

YORUM YAZ

  • YavuzYavuz41 dk önce
    Daha iyi kamalist yetiştireceğinizden hiç şüphemiz yok.
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