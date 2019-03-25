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Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu, Eylül’de ders sayısı düşüyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Türkiye’de 16-17 ders var lisede.

25 Mart 2019 Pazartesi 19:24
Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu, Eylül’de ders sayısı düşüyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Türkiye’de 16-17 ders var lisede. Japonya’da, Kanada’da, İngiltere’de, Yeni Zelenda’da, ABD’de lisede 5-6 ders var. Neden bizde bu kadar çok ders var, onlarda az olduğu halde onlar bizden daha başarılı. Çözümümüz hemen Eylül ayından itibaren 9. sınıflardan başlayarak bütün Türkiye’de bunun uluslararası standartlarına geçmek. Bunun hazırlıkları bitti. Bir eksiğimiz gediğimiz yok, Eylül’den itibaren her şeyi yapmaya hazırız” dedi.


Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak için Tekirdağ’a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Vali Aziz Yıldırım’ı ziyaret etti. Ziyaret sonrasında gerçekleşen yemekli toplantıda Bakan Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, Türkiye’nin de özel sertifikasyon sistemleri, özel laboratuvar alt yapısıyla kaliteli sistemlerini öne çıkarması gerektiğini ifade ederek, "O zaman bizim de oluşturduğumuz katma değer yükselir. Bütün bu işleri eğitimle ilişkilendirmek ve sonuçta demokratik topluma doğru yol almak bizim temel gayemiz. Çocuklarımızın da boşa kürek çekmesini istemiyoruz. Yıllarca soru çözüp de üniversiteye gittiklerinde en iyi üniversiteye gittiklerinde, o üniversitenin öğretim elemanlarının temel matematiği yapmakta sıkıntı çekiyor, yetişmeden geliyorlar demesini istemiyoruz" diye konuştu.



"Neden bizde bu kadar çok ders var, onlarda az"


Türkiye’de orta öğretimdeki ders sayısına değinen Selçuk, "Orta öğretimde Türkiye’de 16-17 ders var lisede. Japonya’da, Kanada’da, İngiltere’de, Yeni Zelenda’da, ABD’de lisede 5-6 ders var. Neden bizde bu kadar çok ders var, onlarda az olduğu halde onlar bizden daha başarılı. Çünkü belli bir alanda derinleşiyor bu çocuklar. Belli bir alanda özelleşiyor ve sevdiği alana yoğunlaşıyor. Küçük küçük çukurlar kazmıyor, çocuk kuyu kazıyor, kuyu kazarsa suyu bulacağını biliyor ama çukur kazarsa suyu bulamayacağını biliyor. Peki ne yapacağız? Çözümümüz hemen Eylül ayından itibaren 9. sınıflardan başlayarak bütün Türkiye’de bunun uluslararası standartlarına geçmek. Bunun hazırlıkları bitti. Bir eksiğimiz gediğimiz yok, Eylül’den itibaren her şeyi yapmaya hazırız. Ama bunu bütün Türkiye’ye aniden yapmayacağız. Çocuk bir kuralla başladıysa, liseyi o kuralla bitirecek. Yani oyunun ortasında kural değişmeyecek. Bizim muhakkak suretle çocuğun sükunetini, anne babanın sakinliğini, sistemin dinginliğini korumamız lazım" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 19:24
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