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Eğitim Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den uzaktan eğitim açıklaması
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, koronavirüs sürecini yakından takip ettiklerini ve uzaktan eğitimin şu anda gündemde olmadığını açıkaldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 10:28:00 -
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den uzaktan eğitimle ilgili merak edilen açıklama geldi.

Özer, "Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz. Omicron varyantı nedeniyle okullarımızda şu an alarm verebileceğimiz bir durum yok" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Yorumlar

Abdullah Murat

İslamda çocuğa 7 yaşına gelince namaz emredilmeli öğretilmeli islamın ve dostluğun kulluğun bu zorunluluğu bilfiil beraber icra edilmeli çocuğa günün 5-10 saati namaz kılamayacağı bir yeri farz Allah örtünmeyi farz kılarken başı açıklığı farz kılmak şimdilerde biraz yumuşasada laik devlette dinsizlik anlayışında buralar bozuk bir neslin oluşturulmasında kullanılmakta. Kulluğun dili arapçadır Allahın kuranı indirirken seçmesinden ötürü vahyi anlamanın duymanın ve ibadeti doğru gerçekleştirmenin vasıtasıdır. Bu dünya ile ahireti seçme gibi birşeydir. Allahın hükmüyle hükmetmmeyenler dünyayı seçmiş Allahın ayetlerini bu dünya karşılığında satmışlar büyük bir hainlik şerefsizlik ve ahlaksızlığı gerçekleştirmişlerdir Bu o kadar büyüktürkü onların kuranda gerçekte sıfatları kafirlerdir. Onlar Allaha savaş açmışlar onun yolunu gerçek düzeni engellemiş ve bozmuşlardır Kötü göstermişler ve kendi hükümlerini onunkinden üstün ve değiştirilemez ilan etmişler Yasakladığı içkiyi faizi kumarı alenen işlenen helaller olarak ilan etmişler emrettiğini uygulamaz hale getirmişler Adaleti dinden ayırarak dini bölmüşler paramparça etmişler Allaha itaat ve boyun eğmesi şart olan müslümanı önce cebren sonra yetiştirdikleri bozuk ve ağırlaşmış nesiller ile kendilerine boyun eğdimişlerdir. İşte bu bozuk neslin yetiştirildiği yerlerin başıdır bu kurum diğer bir kontrol altına aldıkları dine istedikleri kadar verip küfre montajladıkları büyük zulme montajlanmış ses çıkarmayan diyanet ve ayetleri sattıkları meclis
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Mehmet

Kesinlikle okullar açık kalmalı.Once sokaktaki vatandaş tedbir alsın.Bu memlekette bakan olmakta zor.Oyle halkımız varki okul kapalı iken açılmadı diye isyan ediyorlardı şimdi kapansın diye.Evun hanımı ev ev parti derdinde ama çocuğun okula gitmesini istemiyor.
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