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Gündem Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ara tatil açıklaması
Gündem

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklamaya göre; öğretmenler 15-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan ara tatilde idari izinli sayılarak okula gelmeyecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 09:31:00 - 2021-11-05 09:55:29
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Kasım ayı ara tatili için yaptığı açıklamada öğretmenlerin okula gelip gelmeyeceğiyle ilgili resmi duyuruyu yaptı.

Buna göre öğretmenler 15-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan ara tatilde idari izinli sayılarak okula gelmeyecek.

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