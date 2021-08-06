Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer hangi görevlerde bulundu? MEB Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı kararnameye göre, Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yerine Mahmut Özer atandı. Mahmut Özer’in MEB bakanı olarak atanmasından sonra Prof. Dr. Mahmut Özer’in hangi görevlerde bulunduğu da merak edilir oldu. Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevini yapan Mahmut Özer, ÖSYM Başkanlığı görevini de üstlenmişti.

MEB Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer kim?

Prof. Dr. Mahmut Özer, Tokat'ta 1970 yılında doğdu. İlk ve ortaöğrenimini bu Tokat'ta tamamlayan Mahut Özer, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden 1992'de mezun oldu. Özer, yüksek lisans ve doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalında tamamladı.

Özer, 1992-1994 yıllarında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında elektronik mühendisi, 1994-2002 yıllarında da Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksekokulu Elektrik Programında öğretim görevlisi olarak çalışmalarda bulundu.

Temmuz 2002'de Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde yardımcı doçentlik görevine başlayan Özer, aynı üniversitede 2005-2010 yıllarında doçent olarak görevine devam etti.

Temmuz 2010 itibarıyla profesör olarak atanan Özer, 28 Kasım 2010 tarihinde Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. İslam Dünyası Kalite Güvence Ajansları Birliği (AQAAIW) Başkanı ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Genel Kurul Üyesi olan Prof. Dr. Mahmut Özer, evli ve üç çocuk babasıdır.

Mahmut Özer son olarak ÖSYM Başkanlığı görevini icra etmiş, Resmi Gazete'de yayımlanan atama ilanının ardından yeni görevi olan Milli Eğitim Bakan Yardımcılığını üstlenmiştir. 5 Ağustos 2021 tarihi ile Milli Eğitim Bakanı olarak atanmıştır.