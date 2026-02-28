  • İSTANBUL
Milli Eğitim Akademisi sözlü sınavına girecek adaylar belli oldu
Eğitim

Milli Eğitim Akademisi sözlü sınavına girecek adaylar belli oldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Milli Eğitim Akademisi sözlü sınavına girecek adaylar belli oldu

Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Sözlü Sınavı’na katılmaya hak kazanan adaylar açıklandı...

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Sözlü Sınavı’na katılmaya hak kazanan adayları duyurdu.

 

Sınav 3-9 Mart tarihleri arasında

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınav 3-9 Mart tarihleri arasında Ankara'da Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirilecek.

 

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgelerini e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak alabilecek.

 

Adaylar, sözlü sınav komisyonlarınca 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

Sözlü sınav sonuçları ise 11 Mart'ta açıklanacak.

