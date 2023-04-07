Milli duruşu hazmedemeyen DSP'liden istifa açıklaması!
DSP Genel Başkan Yardımcısı Onur İste, Önder Aksakal'ın AK Parti iktidarına destek kararını hazmedemeyerek istifa etti.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek olacaklarını açıkladı.
DSP Genel Başkan Yardımcısı Onur İste, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
İste, açıklamasında şunları kaydetti:
Sevgili dostlarım, ben hep olduğum yerdeyim. Bunun gereği olarak, bugün itibariyle, şimdiye kadar gururla yürüttüğüm DSP genel başkan yardımcılığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Saygısını ve sevgisini esirgemeyen herkese teşekkür ederim.