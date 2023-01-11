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Gündem Milli denizaltı Piri Reis’de Barbaros Sancağı!
Gündem

Milli denizaltı Piri Reis’de Barbaros Sancağı!

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, yapımı devam eden PİRİ REİS denizaltısında incelemelerde bulundu. Ziyarette yapımı süren Piri Reis denizaltısına Barbaros Hayreddin Sancağı asıldığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 16:21:00 -
Milli denizaltı Piri Reis’de Barbaros Sancağı!

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Donanma Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Yapımı devam eden milli denizaltı Piri Reis’in üzerine; Barbaros Hayrettin Paşa sancağı olarak bilinen, üzerinde Saff Suresinde geçen “Allah’ın yardımı ve yakın bir fetih! Haydi müminleri müjdele” ayeti, Davut Yıldızı ve İslam’ın ilk dört büyük halifesinin yazılı olduğu sancak asıldı.

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