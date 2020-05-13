Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için Türkiye turuna çıkan Özavcı Kütahya'da

KÜTAHYA (AA) - DSP'nin 2010'daki kongresinde genel başkan adayı olan Erol Özavcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için çıktığı Türkiye turu kapsamında Kütahya'ya ulaştı.

Kocaeli'den yola çıkan Özavcı, üzerinde Erdoğan ve Abdülhamid Han'ın fotoğraflarıyla kampanya bilgilerinin yer aldığı yazılarla kaplı aracıyla kente geldi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özavcı, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a farklı konularda destek için 5 kez Türkiye turu yaptığını söyledi.



Kampanyaya destek olmak ve farkındalık oluşturmak için tekrar yola çıktığını belirten Özavcı, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımızın koronavirüsten dolayı başlattığı kampanyaya destek vermek için 6'ıncı kez Türkiye turuna çıktım ve illerimizi dolaşıyorum. Türkiye güçlü ve lider ülkedir. Vatan bir anadır. Vatan sevgisi imandandır. Bu zorlu günler, siyasi görüşümüz ne olursa olsun birlik ve beraberlik günüdür."



Özavcı, aracıyla şehir turu yaptıktan sonra kentten ayrıldı.

