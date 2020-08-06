Milli cimnastikçilerin olimpiyat mesaisi devam ediyor

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli cimnastikçiler Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak, çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin madalya beklediği sporculardan Ahmet Önder, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle yarışmaların iptal edilmesiyle bir boşluk oluştuğunu ancak Avrupa Şampiyonası tarihinin açıklanmasıyla artık bir hedeflerinin olduğunu söyledi.

Antrenman programlarını buna göre yapmaya başladıklarını kaydeden Ahmet Önder, "Bu da bize moral kattı. Biz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için her zaman hazır olmak istiyoruz. Böyle büyük bir organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek olmak bizim için yeterli motivasyon kaynağı." dedi.

Önder, salgın nedeniyle salonda antrenmanlarının olmadığı dönemde birçok hobi edindiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kafamı meşgul etmek için oyalandım ama hepsi güzel şeylerdi. Sporun yanında bunların bana katkı sağlayacağını düşünüyorum. Salgın döneminde spor yapmak ve kendimi formda tutmak gayet zordu ama bunu planladığımız antrenman programlarıyla en azından fit kalmak adına başardık. Dönüşümüzde zaten çok kısa süre içinde toparlandık. Antrenmanlarımızı bırakmamıştık. Psikolojik ve fiziksel olarak zor bir dönemdi."





- Arıcan: "Şu anda olimpiyat olsa hazırım"





Milli sporculardan Ferhat Arıcan, Kovid-19 salgınından dolayı yarışmaların iptal olmasının kendilerini moral ve motivasyon olarak etkilediğini dile getirdi.

Evde kaldıkları dönemi iyi değerlendirdiklerini ve çok çalıştıklarını kaydeden Arıcan, "Şimdi önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Şu an olimpiyat olsa hazırım. O seviyeye geldik. Avrupa Şampiyonası için de 5 ay var. 5 ay çok uzun bir süre. Hem daha iyi hazırlanmamız hem daha güçlü gitmemiz hem de olimpiyat öncesi kendimizi daha iyi göstermemiz için önemli bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Ferhat Arıcan, salgın sürecinde mental antrenmanlara çok önem verdiğini vurgulayarak, "Evde salonun içine giriyormuşum, ısınmamı, antrenmanımı ve kuvvet idmanımı yapıyormuşum gibi her gün mental çalışmalar gerçekleştirdim. Bu beni çok etkiledi. Salona 1,5-2 ay sonra girdiğimizde, sanki 2 ay hiç salonda yokmuşum gibi değildi. Çünkü her gün bunu yaptım. Bunun faydasını şimdi görüyorum. Antrenmanlarım çok verimli geçiyor." şeklinde görüş belirtti.





- Çolak: "Her hafta daha iyiye gidiyorum"





Sağ omzundan ameliyat edildikten sonra antrenmanlara başlayan İbrahim Çolak, şu an çalışmaların gayet iyi gittiğini ve 4 aylık süreci geride bıraktığını aktardı.

Doktorunun 5 aylık süreci atlattıktan sonra daha da rahatlayacağını söylediğini aktaran İbrahim Çolak, "Zaten içinde bulunduğumuz durumdan dolayı acele etmiyoruz. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Her hafta bir adım daha atıyorum, bir tık daha üzerine koyuyorum." şeklinde konuştu.

Salgın sürecini çevrim içi antrenmanlarla geçirdiklerini vurgulayan milli sporcu, "Bu antrenmanlar en azından bizi formda tuttu. En azından yerimizde saydık. Ne kadar evde antrenman yapsak da cimnastikte aletlerde antrenman yapmadığın sürece kendini iyi hissedemiyorsun. Gerçekten antrenman yapmayı çok özlemişim. Şu anda her şey yolunda." diye konuştu.



