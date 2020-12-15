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Aktüel Milli cimnastikciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Milli cimnastikciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:25:34 -
Milli cimnastikciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BOLU (AA) - Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda takım halinde ikinciliğe ulaşan milli takımda yer alan Mert Efe Kılıçer ve Bora Tarhan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kılıçer ve Tarhan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki üç fotoğrafı oyladı.

Milli cimnastikçiler, "haber" kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda", "spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", "yaşam" kategorisinde ise Muhammed Said'in "Pemfigus hastası Meryem" fotoğraflara oy verdi.

Kılıçer, AA'nın 750 bin fotoğraf arasından seçtiği 76 fotoğraftan kendilerini etkileyen 3 fotoğrafa oy verdiklerini belirterek, "Bizi en çok etkileyen kare, İzmir depreminde çekilen fotoğraf oldu çünkü deprem olduğunda biz de İzmir'deydik. Bilhassa depremi yaşadık. Gerçekten çok kötü durumlarla karşı karşıya kaldık. Vefat eden insanların yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz." şeklinde konuştu.

AA'nın çalışmalarını çok beğendiklerini dile getiren Tarhan da "Bu kadar güzel kolaj hazırlamak çok başarılı. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Bizi etkileyen 3 tanesini seçtik." dedi.

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