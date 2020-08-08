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Spor

Milli cimnastikçi Sarp Eren Odabaş, Montpeiller Kupası'nda finale kaldı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 15:20:06 -
Milli cimnastikçi Sarp Eren Odabaş, Montpeiller Kupası'nda finale kaldı

ANKARA (AA) - Türkiye Cimnastik Federasyonu parkur milli sporcularından Sarp Eren Odabaş, FIG Parkur On-line Montpeiller Kupası'nın finalinde yarışacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından düzenlenen ve milli sporcular Salih Şahin ile Sarp Eren Odabaş'ın yer aldığı FIG Parkur On-line Montpeiller Kupası'nın elemeleri tamamlandı.

Dünya genelinden 46 sporcunun parkur videolarını çevrim içi platforma yükleyerek katıldığı yarışmada oylama ve hakem değerlendirmesi sonucu 8. olan Sarp Eren Odabaş, finale katılmaya hak kazandı.

Final müsabakasında Sarp Eren Odabaş için oylama ve hakem değerlendirmesi, 14 Eylül'de "e-fise" web sitesi üzerinden yapılacak.


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