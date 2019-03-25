Milli buz patenciden bronz madalya

Milli buz patenciden bronz madalya25 Mart 2019 Pazartesi 15:03
ANKARA (AA) - Milli sporcu Furkan Akar, gençler yaş grubundaki kısa mesafe sürat patencilerin yarıştığı Almanya’daki Avrupa Kupa Finali'nde 3. oldu.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre Rostock kentinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden Furkan Akar, erkekler 1500 metrede bronz madalya kazandı.
16 yaşındaki Furkan, 10-16 Şubat tarihlerinde düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde 500 metrede gümüş, 1500 metrede ise bronz almıştı.
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