Milli boksörler izole alanlarda olimpiyatlara hazırlanıyor

BAYBURT (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - İngiltere'de martta gerçekleştirilen Tokyo Olimpiyat Oyunları kota müsabakalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulmasının ardından Türkiye'ye dönen Boks Milli Takımı sporcuları, izole alanlarda çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye Boks Milli Takımı, İngiltere'nin başkenti Londra'da 14 Mart'ta düzenlenen ve Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) Kovid-19 salgını nedeniyle aldığı "kota müsabakalarının durdurulması" kararı üzerine 17 Mart'ta Türkiye'ye döndü.

Kovid-19 test sonucu pozitif çıktıktan sonra tedavi gören antrenör Seyfullah Dumlupınar ile bazı milli sporcular, sağlıklarına kavuştuktan sonra diğer takım arkadaşları gibi hazırlıklarına devam etti.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na kota müsabakalarının her an kaldığı yerden başlayabileceği düşüncesine göre hareket eden sporcular, sosyal izolasyona dikkat ederek ev, bahçe ve zaman zaman inşaatlarda günlük antrenmanlarını tamamlıyor.

Milliler, uzaktan iletişim araçlarıyla antrenörlerinin program ve planı kapsamında ter döküyor.

Seyfullah Dumlupınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kafile ve milli sporcuların yurda dönmesinin ardından 14 günlük karantina sürecini uyguladıklarını söyledi.

Sporcuların İngiltere'deki durdurulan organizasyonda kıyasıya mücadele ettiğini belirten Dumlupınar, "Müsabakalarda sadece bir sporcumuz mağlup oldu. Diğer sporcularımız bütün maçlarını kazandı. Müsabaka ileri tarihte kaldığı yerden aynı şartlarda devam etmek üzere durduruldu." dedi.





- "Sporcularımızın hedefleri var"





Dumlupınar, kendisinin de bulunduğu kafiledeki birçok kişiye Kovid-19 tedavisi uygulandığını ifade ederek, sağlıklarına kavuştuktan sonra olimpiyat ve kota müsabakaları hazırlıklarına kaldıkları yerden devam ettiklerini aktardı.

Uzaktan iletişimle sporcuların antrenmanlarını sürdürdüklerine işaret eden Dumlupınar, şunları kaydetti:



"Sporcularımızın hedefleri var. Bu ülkenin milli sporcularının boş durma gibi bir durumu olamaz. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç gözetiminde, sporcularımızın evlerinde günlük antrenman yapmalarını sağlıyoruz ve kontrollerini yapıyoruz. İlk başlarda fiziksel antrenmanla başlandı. Hakikaten sporcunun performansı çok çalışarak bir seviyeye çıkıyor. Sporcunun performansının düşmemesi lazım ve bunun için de sürekli antrenmanları devam ettirmeniz gerekiyor."



Dumlupınar, sporcunun performansı düştüğünde yükselmesinin zor olduğuna dikkati çekerek, "Müsabakalar ertelendi ama bir tarih konulmadı. Futbolun haziranda başlayacağı söyleniyor. Yetkililer, 'Temmuzda da boks müsabakaları seyircisiz başlayacak' diyebilirler. Onun için sporcularımızın potansiyelini korumaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.





- "Evde kaldığımız süreçte idman çok önemli"





Milli boksör Batuhan Çiftçi ise Kovid-19'dan dolayı antrenmanlarını evlerinde veya buldukları izole alanlarda sürdürdüklerini anlattı.



Olimpiyatların ertelendiğini ama ara vermeden hazırlıklara devam ettiklerini belirten Çiftçi, "Evdeki antrenmanlarımızı genel olarak güçlenme ve kuvvet ağırlıklı yapıyoruz. Evde kaldığımız süreçte idman çok önemli. Bunun ciddiyetini bilerek çalışmalara devam ediyoruz." şeklinde konuştu.



