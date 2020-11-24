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Aktüel "Milli bitki"nin verimi üreticiyi memnun etti
Aktüel

"Milli bitki"nin verimi üreticiyi memnun etti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen, boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak da adlandırılan, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen tescilli "milli bitki" safranın hasadı tamamlandı - Karabük Valisi Fuat Gürel: - "Bu yıl safran üretiminde verimli bir yıl oldu. 26 kilogram civarında üretim elde edildi" - Safran üreticisi İsmail Yılmaz: - "Safran tarlasındaki atmosferi yaşamak, kokusunu almak ve çiçek toplamak için görmek isteyen çok fazla"

Yeniakit Publisher
2020-11-24 11:03:25 -
"Milli bitki"nin verimi üreticiyi memnun etti

KARABÜK (AA) - AHMET ÖZLER - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu'da yetiştirilen, boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak da adlandırılan safrandan bu yıl elde edilen verim üreticinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'deki çeşidi, diğer ülkelerde üretilene göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösterdiği için 2014 yılında yapılan çalışmalar sonunda dünyada tescili sağlanarak "milli bitki" unvanını alan safran, adını verdiği tarihi ilçede 20 çiftçi tarafından 40 dekar alanda üretiliyor.

Ağustos ayında ekimine başlanan, ekim-kasım aylarında mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açarak 15-30 santimetre uzunluğuna ulaşan bitkilerin 80 bin çiçeğinden sadece yarım kilogram safran elde edilebiliyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, kilogramı 40 bin liradan alıcı bulduğu için "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak adından söz ettiren safrandan bu yıl 26 kilogram hasat yapıldı.

- "Safran üretiminde verimli bir yıl oldu"

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, safran üretiminin Safranbolu adına çok önem arz ettiğini, ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

Safranbolu safranının kalitesinin diğer yöre ve ülkelere göre öne çıktığından bahseden Gürel, devletin üreticilere ve üretmek isteyenlere her türlü desteği verdiğini kaydetti.

Amaçlarının kaliteyi bozmadan üretimi artırmak olduğunun altını çizen Gürel, "Safran üretimi özellikle son yıllarda önem arz etmeye başladı. İlçemizde, hem parasal girdi olarak hem de turist çekmesi bakımında ekonomiye katkısı oluyor. 7 köyde 20 çiftçi tarafından 40 dekar alanda üretim yapıyoruz. Bu yıl safran üretiminde verimli bir yıl oldu. 26 kilogram civarında üretim elde edildi. Amacımız bunu artırmak. Bu nedenle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde projeler hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

- "Görmek isteyen çok fazla"

Safran üreticisi İsmail Yılmaz ise safranın özellikle yemeklerde kullanıldığını ifade etti.

Ağustos ayında ekimine başladıkları safranın ekim-kasım aylarında çiçeklerini topladıklarını vurgulayan Yılmaz, 3 yılda bir soğan ekiminin de yapıldığını belirtti.

Safranbolu safranının diğerlerine göre farklı ve kaliteli olduğunu aktaran Yılmaz, bunun için tercih edildiğini dile getirdi.

Kilogramının yaklaşık 40 bin liradan alıcı bulduğuna değinen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ben bu yıl 20 kilogram ürün aldım. Hedefimiz de buydu ve ulaştık. Safran sonbahar bitkisi olduğu için bu aylarda tarlaya çok sayıda misafir geliyor. Safran tarlasındaki atmosferi yaşamak, kokusunu almak ve çiçek toplamak için görmek isteyen çok fazla."

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