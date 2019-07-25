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Milli bisikletçiler, Kosova Turu'nda pedal çevirecek

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:22
Milli bisikletçiler, Kosova Turu'nda pedal çevirecek


ANKARA (AA) - Türkiye Bisiklet Milli Takımı, Kosova Turu'na katılacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2.1 kategorisindeki Kosova Bisiklet Turu yarın başlayacak.

Milli takımın da mücadele edeceği yarış üç etaptan oluşacak. Ay-yıldızlı kafile, 28 Temmuz'da sona erecek tura katılmak için Kosova'ya gitti.

Genel menajerliğini Kairat Baigudinov'un yaptığı milli takımın kadrosunda Burak Abay, Cebrail Şeker, Emin Koçan, Halil İbrahim Doğan, Onur Turgut, Serkan Balkan ve Yunus Emre Yılmaz yer alıyor.


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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:22
  1. bisiklet
  2. Kosova Bisiklet Turu
  3. Türkiye Bisiklet Milli Takımı

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