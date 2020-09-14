Milli binici Derin Demirsoy, Fransa'daki Engel Atlama Yarışları'nda beşinci oldu
ANKARA (AA) - Milli binici Derin Demirsoy, Fransa'nın Saint Tropez şehrinde düzenlenen CSI4 Engel Atlama Yarışları'nda beşinci oldu.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Derin Demirsoy, yarışların 155 santimetre kategorisinde "Koblenz Vd Middelstede" isimli atıyla, baraj parkuru ve genel klasmanda beşinci sırada yer aldı.
Milli sporcu aynı yarışların 145 santimetre kategorisinde de "Dadjak Ter Puttenen" isimli atıyla birinci sırada yer almıştı.