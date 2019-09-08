Milli barolardan ‘baron’lara isyan

Rize ve Erzurum baro başkanları; bazı baro başkanlarının, Yargıtay Başkanlığının Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Feyzioğlu’na büyük destek

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Erzurum Baro Başkanı Göğebakan, şunları dile getirdi: “Devletin, yürütmenin, adaletin başıyla görüşmeyeceğiz de kiminle görüşeceğiz. Metin Feyzioğlu’nu oraya gitmekle suçlayanlar, haziran seçimlerinde başka bir siyasal partinin sloganlarını atmadılar mı? Bir yanlarında başka bir partinin genel başkanı, diğer yanlarında başka siyasi partinin başkanlarıyla Feyzioğlu’nu eleştirmediler mi? Bunların doğru olmadığını tüm kamuoyu görüyor, biliyor. Avukatlar, Feyzioğlu’na tabandan destek veriyor. Bizler de sonuna kadar destekliyoruz.”

Partili gibiler

Rize Baro Başkanı Ümit Peçe de şunları ifade etti: “Bir tarafında Filiz Kerestecioğlu, bir tarafında Sezgin Tanrıkulu var. Bunlar yanında olunca eksen doğru oluyor. Birlik başkanının yanında Adalet Bakanı ve Sayın Cumhurbaşkanı olunca eksen kaymış mı oluyor? Böyle hukukçuluk olmaz. Ümidim, bir an önce reformların çıkması. Reformlar çıkarsa avukatlık mesleğinin, savunma mesleğinin sorunlarının yüzde 90’ı çözülmüş olacaktır.”