0553 313 94 23

Milli barolardan ‘baron’lara isyan

Külliye’deki adli yıl açılışına katılmasını eleştiren ideolojik, bağnaz baro başkanlarına, “Sorunların çözümü için İngiliz başbakanına mı Alman şansölyesine mi gitseydik. Türkiye’yi kim yönetiyorsa ona gittik ve gideceğiz” diye cevap veren Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’na milli barolardan destek geldi.

08 Eylül 2019 Pazar 09:24
Milli barolardan ‘baron’lara isyan

Rize ve Erzurum baro başkanları; bazı baro başkanlarının, Yargıtay Başkanlığının Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Feyzioğlu’na büyük destek

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Erzurum Baro Başkanı Göğebakan, şunları dile getirdi: “Devletin, yürütmenin, adaletin başıyla görüşmeyeceğiz de kiminle görüşeceğiz. Metin Feyzioğlu’nu oraya gitmekle suçlayanlar, haziran seçimlerinde başka bir siyasal partinin sloganlarını atmadılar mı? Bir yanlarında başka bir partinin genel başkanı, diğer yanlarında başka siyasi partinin başkanlarıyla Feyzioğlu’nu eleştirmediler mi? Bunların doğru olmadığını tüm kamuoyu görüyor, biliyor. Avukatlar, Feyzioğlu’na tabandan destek veriyor. Bizler de sonuna kadar destekliyoruz.

Partili gibiler

Rize Baro Başkanı Ümit Peçe de şunları ifade etti: “Bir tarafında Filiz Kerestecioğlu, bir tarafında Sezgin Tanrıkulu var. Bunlar yanında olunca eksen doğru oluyor. Birlik başkanının yanında Adalet Bakanı ve Sayın Cumhurbaşkanı olunca eksen kaymış mı oluyor? Böyle hukukçuluk olmaz. Ümidim, bir an önce reformların çıkması. Reformlar çıkarsa avukatlık mesleğinin, savunma mesleğinin sorunlarının yüzde 90’ı çözülmüş olacaktır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 09:24
  1. baro başkanları
  2. Yargıtay Başkanlığı
  3. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi
  4. 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni
  5. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu
  6. Erzurum Baro Başkanı Göğebakan
  7. Rize Baro Başkanı Ümit Peçe
  8. Adalet Bakanı
  9. Filiz Kerestecioğlu
  10. Sezgin Tanrıkulu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Faizsiz Elbirliği Sistemi uluslararası fuarda tanıtıldı
    1. Faizsiz Elbirliği Sistemi uluslararası..
    2. İlk ders zili yarın çalacak!
    3. Ressam Necati Derya 2020’ye..
    4. (Özel) Motosikletle trafikte terör..
    5. "Dur" ihtarına uymayan araçta..
    6. Sorumsuz çiftçiler anızları yakıyor
    7. Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara..
    8. (Özel) Madenler çıkarıldı...20 bin..
    9. Sosyal medyadan sipariş etti,..
    10. Selde kaybolan 2 kişi için arama..
    11. Kara yollarında durum
    12. Günlük elektrik üretim ve tüketim..
    13. Sona gelindi! Gözler artık Erdoğan'da
    14. ABD ve Türk askerlerinin müşterek kara..
    15. Avrupa devinin kız futbol takımı..
    16. Silahlı 70 kişiye gözaltı!
    17. Balkona düşen yavru kuşa gözü gibi..
    18. Babalar ve Çocuklar Sabah Namazında..
    19. Köyde çocukların Survivor heyecanı
    20. Suudi Arabistan'da dikkat çeken atama!
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    İnfaz emirlerini veren DEAŞ Emiri yakalandı
    İnfaz emirlerini veren DEAŞ Emiri yakalandı