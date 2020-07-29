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Spor

Milli badmintoncular, çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-07-29 16:45:35 -
Milli badmintoncular, çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor

ANKARA (AA) - Milli badmintoncular, antrenmanlarını federasyonun Ankara'daki tesisinde sürdürüyor.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, normalleşme süreciyle yeniden antrenmanlara başlayan badmintoncular, antrenörlerin gözetiminde çalışmalarına devam ediyor.

Milli sporcular, sosyal mesafeye ve hijyen tedbirlerine uyarak Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde antrenmanlarını yapıyor.

Federasyonun teknik kurulunca belirlenen antrenör ve sporcular dışında salona hiç kimse alınmıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Sağlık Bilim Kurulunun kararları neticesinde 1 Haziran itibarıyla TBF Olimpiyat Hazırlık Merkezi'mizde antrenmanlara yeniden başladık. Öncelikle milli takım sporcularımız ile sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde hazırlık kampımıza devam etmekteyiz. Antrenman girişlerinde ateş ölçer ile kontroller yapılıyor. Şu ana kadar milli takım kampımızda Kovid-19 vakasına rastlanmadı."

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