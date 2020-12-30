  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Milli atletler, şampiyon cimnastikçileri ziyaret etti
Spor

Milli atletler, şampiyon cimnastikçileri ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-12-30 19:22:42 -
Milli atletler, şampiyon cimnastikçileri ziyaret etti

İZMİR (AA) - İzmir'de kamp yapan Atletizm Milli Takımı sporcuları, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan milli cimnastikçilere ziyarette bulundu.

Halkapınar'daki Cimnastik Salonu'nda yapılan antrenmanı bir süre takip eden milli atletler, çalışmanın sonunda cimnastikçilerle bir araya gelip, onlara baklava ikramında bulundu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin, AA muhabirine, ziyaretin kendilerini ve takımı mutlu ettiğini söyledi.

Takımın çalışmalarına devam ettiğini belirten Göktekin, "Özellikle Avrupa Şampiyonası'nın ardından olimpiyat yolunda önümüzün daha açık olduğunu gördük. Aldığımız motive edici sonuçlarla, diğer branşların da olimpiyat yolunda başarılı olabileceklerine ışık tutmuş olduk. İnşallah 2021 yılındaki olimpiyatlarda sporcularımızdan madalya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, yaptığı açıklamada, "Desteklerinden dolayı arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Sporcu ruhu bu olsa gerek. Burada bir sporcu dayanışması var. Branş önemli değil. Hepimiz aynı bayrak ve ülke için çabalıyoruz ve emek veriyoruz. Aynı şekilde kazanacakları başarıların ardından biz de onları ziyaret ederek karşılık vermek istiyoruz." diye konuştu.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, ziyaretin anlamlı olduğunu belirterek "Burada sporcular arasında dayanışmayı görüyoruz. Bizim için önemli olan birlik olmak. Hayatta her şey dayanışmadan geçiyor. Cimnastik Milli Takımı'mız, milletimiz için çok gurur verici başarılar elde etti. Bu başarı bir ekip işi." şeklinde kullandı.

Atletizm Milli Takımı antrenörlerinden Güner Güngör ise, "İnşallah daha iyi başarılar elde edecekler. Bunu gören bizim sporcularımız da onlarla birlikte bu başarıyı paylaşıp, ileride daha iyi hedeflere ulaşma amacıyla çalışma yapacaklardır." değerlendirmelerinde bulundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?
Yerel

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

Akıllarda koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan işten çıkarma yasağı devam ediyor mu yoksa uzatıldı mı? Sorusu bulunuyor. Bu sorunun c..
Bu daha başlangıç! Terör örgütü DSG o bölgede de kayıp vermeye başladı
Dünya

Bu daha başlangıç! Terör örgütü DSG o bölgede de kayıp vermeye başladı

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı DSG, Suriye Milli Ordusu tarafından Ayn İsa bölgesinde yapılan operasyonda, kendilerine bağlı 5 teröris..
Skandal sonrası derin sessizlik! DEVA Partili 'Yahudi locasının kadın avukatı' kayıplara karıştı
Siyaset

Skandal sonrası derin sessizlik! DEVA Partili 'Yahudi locasının kadın avukatı' kayıplara karıştı

Gazeteci Fazıl Duygun'un deşifre ettiği İsrail vatandaşı DEVA Partisi Hatay il teşkilatı üyesi Av. Shayma Chanak kayıplara karıştı...
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay