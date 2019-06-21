Milli atletler EYOF'tan madalyayla dönmek istiyor





BOLU (AA) - ZAFER GÖDER - Türk atletler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 20-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 15. Yıldızlar Olimpik Festivali'nden (EYOF) madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Türkiye'yi EYOF'ta temsil edecek milli atletler, Bolu'nun Aladağ bölgesinde bulunan Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarına başladı.

Günde çift idman yaparak yaklaşık 6 saat çalışan milli sporcular Aleyna Tok ile Şevval Özdoğan, Azerbaycan'da başarı elde etme peşinde.

Bolu kampı hakkında AA muhabirine bilgi veren Atletizm Milli Takımı Antrenörü Ahmet Yavuz, Bakü'de yapılacak organizasyona 2 sporcuyla katılacaklarını aktardı.

Yavuz, Azerbaycan'dan madalya alarak dönmek istediklerini vurgulayarak, "İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Kampımız güzel geçiyor. Yerimiz çok iyi. Amacımız, güzel bir şekilde hazırlanarak ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek. Temel amacımız bu." ifadelerini kullandı.





- Aleyna: "İnşallah Azerbaycan'dan en iyi dereceyle dönerim"





EYOF'ta 800 metre koşacak milli atlet Aleyna Tok (15), geçtiğimiz hafta yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 2.12'lik derecesiyle şampiyon olduğunu ifade etti.

Aleyna, EYOF'ta Türkiye'yi temsil edecek olması nedeniyle gurur duyduğunu söyleyerek, "İnşallah Azerbaycan'dan en iyi dereceyle Türkiye'ye dönerim. İnşallah daha iyi yerlere ulaşırım." diye konuştu.

Antrenmanlarının çok güzel ve verimli geçtiğini vurgulayan Aleyna, kendileri için iyi bir hazırlık dönemi olduğunu dile getirdi.





- Şevval: "Hedefim EYOF'ta ilk 3'e girmek"





Azerbaycan'da Türkiye'yi 2 bin metre engellide temsil edecek Şevval Özdoğan (17), hedefinin madalya olduğunu belirtti.

EYOF için 2 bin metre engelli branşına geçtiğini anlatan Şevval, "Sezonu güzel açtım. Yine güzel bir şekilde devam ediyoruz. Çalışmalar yoğun geçiyor. Biraz yorucu ama başarı elde edebilmek için bunlara katlanmamız lazım. Sonunda bu çalışmaların meyvesi çok güzel oluyor." şeklinde konuştu.

Şevval Özdoğan, Azerbaycan'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirterek, "Hedefim EYOF'ta ilk 3'e girmek ve tabii ki şampiyonluk. Şu an durumumuz güzel. Orada benden iyi sporcular yer alacak ama yarışta her şey olabilir. İnsanların bir günü diğer gününü tutmuyor. O yüzden umutluyuz. Çok iyi rakiplerim var ancak hiç kimse geçilmez değil. Hedef şampiyonluk." değerlendirmesinde bulundu.



