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Milli atlet Salih Korkmaz, olimpiyat vizesi aldı

- Salih Korkmaz, Belarus'ta düzenlenen Uluslararası Yürüyüş Şampiyonası'nda ulaştığı 1.20.34'lük dereceyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:42
Milli atlet Salih Korkmaz, olimpiyat vizesi aldı


İSTANBUL (AA) - Milli atlet Salih Korkmaz, Belarus'ta katıldığı Uluslararası Yürüyüş Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki sporcu, Belarus'un başkenti Minsk'te katıldığı şampiyonada 20 kilometre yürüyüşte 1.20.34'lük derecesiyle olimpiyat vizesi aldı.

Salih Korkmaz, ayrıca kendisine ait büyükler ve 23 yaş altı Türkiye rekorlarını da geliştirmeyi başardı. Korkmaz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden 10'uncu Türk atlet oldu.

Öte yandan bir diğer milli atlet Şahin Şenoduncu ise 1.23.40 ile organizasyonu tamamladı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:42
  1. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
  2. olimpiyat vizesi
  3. Salih Korkmaz
  4. Uluslararası Yürüyüş Şampiyonası

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