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Spor Milli atlet Mestan Turhan, Valencia Maratonu'nda en iyi derecesini elde etti
Spor

Milli atlet Mestan Turhan, Valencia Maratonu'nda en iyi derecesini elde etti

Yeniakit Publisher
2020-12-06 19:46:58 -
Milli atlet Mestan Turhan, Valencia Maratonu'nda en iyi derecesini elde etti

ANKARA (AA) - Milli atlet Mestan Turhan, İspanya'da düzenlenen 40. Valencia Maratonu'nda kişisel en iyi derecesini 3 dakika 36 saniye geliştirerek, Türkiye tüm zamanlar listesinde sekizinci sıraya yükseldi.

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, hem yarı maraton hem de maratonda bu yılın en hızlı yarışlarının koşulduğu 40. Valencia Maratonu'nda Türkiye 3 milli atletle temsil edilirken, Mestan Turhan en iyi derecesini tam 3 dakika 36 saniye geliştirdi.

Olimpiyat hedefiyle Erzurum’da hazırlıklarını sürdüren Turhan, 2.11.30'luk olimpiyat barajını yakalamak için gittiği Valencia'da iyi bir yarış koşmasına karşın az farkla bu hedefi kaçırdı. Turhan, finişte 2.12.59’luk derecesiyle daha önce İstanbul'da yaptığı 2.16.35’lik derecesini geliştirdi. Mestan bu dereceyle birlikte tüm zamanlar Türkiye listesinde de sekizinci sıraya çıktı.

Geçen yıl Valencia'da Avrupa ve Türkiye rekoru kıran milli atlet Kaan Kigen Özbilen ise 2.08.50 koşarak bu yılki yarışta 19'uncu oldu.

Milli atlet Polat Kemboi Arıkan ise 30'uncu kilometreden sonra müsabakayı terk etti.

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