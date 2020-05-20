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Spor

Milli atlet Aras Kaya'nın Avrupa Kros Şampiyonası'nda kazandığı gümüş madalya altın oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-20 11:19:08 -
Milli atlet Aras Kaya'nın Avrupa Kros Şampiyonası'nda kazandığı gümüş madalya altın oldu

ANKARA (AA) - Geçen yıl aralık ayında düzenlenen 26. Avrupa Kros Şampiyonası'nda elit erkekler yarışını kazanan İsveçli Robel Fsiha'nın dopingli çıkmasıyla milli atlet Aras Kaya'nın aynı şampiyonada elde ettiği gümüş madalya altına dönüştü.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen şampiyonada, büyükler, 23 ve 20 yaş altı kategorilerinde yarışlar yapılmıştı.

İsveç Atletizm Federasyonu, geçtiğimiz yıl kasım ayında Robel Fsiha'dan alınan numunenin pozitif çıktığını açıkladı ve atlete 5 Şubat 2020'den geçerli olmak üzere 4 yıllık ceza verdi.

Numunenin alındığı tarihe göre derecelerin iptal edilmesiyle birlikte, Fsiha'nın Lizbon'da elde ettiği Avrupa kros şampiyonluğu da düştü. Böylece aynı yarışta ikinci olan milli atlet Aras Kaya, yeni Avrupa kros şampiyonu ilan edildi.

Buna göre, milli atlet Aras Kaya, 2016'dan sonra ikinci kez Avrupa kros şampiyonluğu elde etti. Aras'ın ardından İtalyan Yemane Crippa gümüşe, İsviçreli Julian Wanders ise bronz madalyaya terfi etti.

Bu güncellemeyle birlikte, Türkiye 2019 Avrupa kros madalya sıralamasında 2 altın, 1 gümüşe yükselerek, Büyük Britanya'nın ardından ikinciliği aldı.

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