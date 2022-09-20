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Spor Milli ara ne zaman bitiyor? Süper Lig ne zaman başlayacak? Hangi takımlarla mücadele olacak?
Spor

Milli ara ne zaman bitiyor? Süper Lig ne zaman başlayacak? Hangi takımlarla mücadele olacak?

Süper Lig'in heyecanlı maçlarına milli ara verildi. Millilerimizi izleyeceğimiz bu aranın ne zaman biteceği ise merak konusu olmaya başladı. Peki, Milli ara ne zaman bitiyor? Lig ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2022-09-20 16:05:00 -
Milli ara ne zaman bitiyor? Süper Lig ne zaman başlayacak? Hangi takımlarla mücadele olacak?

Süper Lig'in heyecanlı maçlarına milli ara verildi. Millilerimizi izleyeceğimiz bu aranın ne zaman biteceği ise merak konusu olmaya başladı. Peki, Milli ara ne zaman bitiyor? Lig ne zaman başlayacak?

2022-2023 sezonunun başladığı Süper Lig, nefes kesen karşılaşmalara sahne olmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'nin performansı ile ilgi çektiği Süper Lig'de bütün takımlar, şampiyonluk ipini göğüslemek için yarışıyor.

Stadların ful dolduğu Süper Lig maçlarına milli ara verilirken, bu sürede millilerimizi desteklemeye başlayacağız.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak milli maçları bekleyenler bir yandan ise "Milli ara ne zaman bitiyor? Süper Lig ne zaman başlayacak?" sorularını araştırıyor.

Peki, Milli ara ne zaman bitiyor? Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

Milli ara ne zaman bitiyor?
2022-23 sezonunun ilk milli arası 19 Eylül günü başladı. Milli maç arası, 27 Eylül'de son bulacak.

Süper Lig ise 1 Ekim'de 14:30'da Kasımpaşa - Gaziantep FK mücadelesi ile başlıyor.

Milli maç takvimi
22 Eylül Perşembe günü saat 21.45 Türkiye - Lüksemburg (Başakşehir Fatih Terim Stadı)

25 Eylül Pazar günü saat 21:45 Faroe Adaları - Türkiye (Torsvollur Stadı)

Her iki karşılaşma da TRT 1 ekranlarında naklen yayınlanacak.

 

 


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