Milli Altay tankı için hedef büyük!

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ana muharebe tankı ALTAY'ın seri üretimi ve tanka motor geliştirilmesi projelerinde iddialı hedeflerle yola çıkıyor.

SSM Müsteşarı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Antalya'da gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) da Global İletişim Ortağı olduğu Eurasia Airshow'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

ALTAY tankının seri üretimi ve tanka motor geliştirilmesine yönelik projede BMC ile sözleşme görüşmelerine başlanması kararının ardından izlenecek sürece ilişkin bilgi veren Demir, sözleşme ve proje takvimiyle ilgili, "Her şey çok hızlı olacak." dedi.

Demir, "Biz 18 ay sonra tankımızın alana yavaş yavaş çıkmasını bekliyoruz. Çok hızlı olmasını bekliyoruz. Hedefimiz, mümkünse sözleşmeyi hemen yapmak ama bir sürü şartı var. Bir süre koymak doğru değil ama olabilecek en hızlı zamanı hedefliyoruz. Şirketin de hazırlık durumuna bağlı. Biz oldukça hazırız, çünkü önceki süreçler dolayısıyla epey hazırlığımız var. Şirketin hazırlık seviyesi de iyi ise çok çok hızlı gidebilir. Çok hızlı yapacağız, başka şansımız yok. 18 ay sonra tankımızın hattan çıkmış olmasını bekliyoruz. Çok çok iddialı bir hedefimiz var." diye konuştu.

250 ADETLE BAŞLANDI

Demir, tankın seri üretimine 250 adetle başlayacaklarını belirterek, projenin zırhlı araç sektöründe önemli rol oynayacağını, şirketlere, yan sanayiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Tankı hattan çıkaracak şirketin projedeki payının yüzde 20'nin altında olduğuna dikkati çeken Demir, şöyle devam etti:

"Bu ne demek, bir dizi başka sektör, şirket bu işin içinde yer alacak. Elektronikten yazılıma, atış kontrol ve stabilizasyon sistemlerinden namlu ve malzeme teknolojilerine, mühimmat teknolojilerinden motor ve transmisyon teknolojilerine kadar bir dizi konu var ki işin geliştirilmesi ve imalatını yüklenen şirketler yüzde 20'nin altında paya sahip oluyorlar. Diğer bir dizi sektöre dokunmak ve onları koordine edip çalışmak zorundalar. Bu da çok geniş bir sanayi tabanına dokunduğunuz anlamına geliyor. Bir adım ötesinde endüstriyel katkı ve alt şirketleri mobilize etme açısından da büyük bir proje. Bu yüzden savunma sanayisi için anlamı büyük. İleride daha büyük miktarların gündeme gelmesiyle, denklemin daha da büyümesiyle, daha değişik oyuncuların devreye girmesiyle savunma sanayisinde daha da geniş bir çevreyle bağımız kuvvetlenebilir."

"ÇOK BÜYÜK ORANDA YERLİ OLACAK"

Demir, seri üretimin ilk aşamasında motor ve transmisyon dışında yurt dışından temin edilen ve yerlileştirilmesinde çok büyük sorun bulunmayan birkaç unsur bulunduğunu söyledi.

Tankın tümüyle dışardan bağımsız olması gerektiğini vurgulayan Demir, "Koruma sistemlerinin daha da iyi yapılmasına yönelik çalışmalar yapılması gerekebiliyor. Tüm bu unsurları dikkate aldığımızda tank çok büyük oranda yerli olacak diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

ALTAY tankında kullanılmak üzere geliştirilecek güç grubuna yönelik sözleşmeye ilişkin yaklaşımları konusunda da değerlendirmelerde bulunan Demir, "Güç grubuna yönelik olarak yapacağımız sözleşmede koyacağımız bir tarih var. İhaleye çıkarılırken verilen sürenin sözleşmede daha aşağıya çekilmesi için uğraşacağız. Süreyi daha aşağıya çekmek için sözleşmede detay detay çalışacağız." diye konuştu.

"MOTOR PROBLEM OLMAKTAN ÇIKACAK"

Demir, "Savunma sanayisindeki motor ihtiyacının ne zaman sorun olmaktan çıkacağına" yönelik soruya cevap verirken de şunları kaydetti:

"Motor geliştirme 1-2 günlük iş değil. Dünyada çok deneyimli bir motor üreticisini alın, sıfırdan yeni bir motor projesi geliştirsin bu bile 4 senede olmaz. Onun için kamuoyu biraz sabırlı olmalı. Motor konusu 4-5 yıldır yoğun olarak gündemde. Belirli talihsizliklerimiz oldu ama motor için birçok kanaldan çalışılıyor. Projelerimiz başladı biraz sabretmemiz lazım. Bu işin oluru bu. Daha hızlandırmaya çalışacağız. Belirli motor tiplerimiz çıkmaya başladı. Motor problem olmaktan çıkacak ama bir motor teknolojisinin arkasından koşarken hibrit, elektrikli gibi farklı kaynaklı motor teknolojilerini de atlamamamız lazım."