Milli Akya torpidosunda teslimat başlıyor

Projede ay sonunda kabullere başlanması ve aralıkta ilk teslimatın gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na atış yapılabilmesi için gerekli sarf malzemeleri, test ekipmanları, lojistik ihtiyaçlar bir paket halinde teslim edilecek. Akya’nın alt sistem ve sistem kalifikasyonları da devam ediyor. Gelecek yıl harp torpidosu ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın sağlayacağı bir platforma atış yapılacak ve patlatma testine gidilecek.

Kullanımı yaygınlaşacak

Milli tasarım ve açık bir mimariye sahip Akya’nın tüm yazılım, kod, alt sistem kodlarına Türkiye sahip bulunuyor. Yerli torpidonun Preveze sınıfı denizaltılara entegre edilen milli Müren Savaş Yönetim Sistemi’yle kullanılmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Entegrasyon çalışmaları ve seri üretim teslimatları ilerledikçe Akya’nın denizaltılarda kullanımı yaygınlaşacak.

Aşama alındı

ORKA Projesi’nde de aşama alındı. Projenin ilk dönemde ön tasarım ve teknoloji geliştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda torpidonun donanımının ortaya çıkması, temel performans parametrelerinin gösterilebilir hale gelmesi hedefleniyor. Düşük adetli atışlar sonunda kalifikasyon çalışmaları için yeni bir sözleşme imzalanacak. Akya, denizaltıdan atılıp denizaltındaki ve su üstündeki hedeflere etkinlik sağlayacak. ORKA da su üstü platformlar, helikopterler ve deniz karakol uçaklarından da atılabilecek. Akıncı ve Aksungur gibi insansız hava araçlarında da ORKA’nın kullanılması planlanıyor.