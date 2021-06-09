Milli Aksungur İHA'ya müthiş özellik! Geri sayım başladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), AKSUNGUR İHA’nın seri üretim faaliyetlerine başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine sunulacak olan AKSUNGUR İHA’nın, çeşitli konfigürasyonları geliştiriliyor. Türk Deniz Kuvvetleri için geliştirilen deniz karakol konfigürasyonundaki AKSUNGUR, denizaltı savunma harbi (DSH) görevi için önemli bir kabiliyet artışı sunacak.

SavunmaSanayiST'nin haberine göre TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AKSUNGUR’a, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için sonobuoy atma ve sonobuoy dinleme kabiliyetlerini şu anda entegre ediyoruz. Bu yıl sonuna kadar sonobuoy atışını gerçekleştirmiş olacağız, birkaç ay sonra ise sonobuoyları dinliyor olacağız."

Sonobuoy Nedir?

"Sonarlı Şamandıra" olarak ifade edebileceğimiz Sonobuoylar, çeşitli hava ve suüstü platfomlarından atılan sensörlerdir. Bağlı bulunduğu platformdan atıldıktan sonra belirlenen derinliğe inen sonobuoylar, özellikle denizaltılara yönelik akustik bilgi toplamaktadırlar. Sonobuoylar tarafından toplanan bu akustik bilgi, genellikle VHF kanalından hava ve/veya suüstü platformlara iletilmektedir.

Aktif duruma gelen Sonobuoylar tarafından kendisine iletilen akustik veriyi işleyen platform, böylelikle denizaltının konum bilgisini saptayabilmektedir. Faaliyetin icra edileceği deniz alanının büyüklüğüne göre, bölgeye bırakılacak sonobuoy sayısı da değişiklik göstermektedir.

Radarın adeta deniz versiyonu olan Sonobuoylar, denizaltı savunma harbi (DSH) için kritik öneme sahiptirler. Sonobuoylar, azami 7-8 saate kadar görev yapabilmektedirler.

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