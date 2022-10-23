Milli 40 mm deniz topu görücüye çıkıyor

40mm Kaan deniz topu, Türk Donanması’nın yüzer platformlarının hava savunma kabiliyetlerini yerli sistemlerle karşılayabilmek amacıyla geliştirildi. Şuan Türk Deniz Kuvvetleri’nin envanterinde bu sistemin karşılığı olarak çok sayıda Oto Malera yapımı 40mm Dardo CWIS sistemi bulunuyor.

Oto Malera yapımı 40mm Dardo CWIS sistemi Kılıç I ve Kılıç II sınıfı hücumbotlarda, Rüzgar sınıfı hücumbotlarda, Doğan sınıfı hücumbotlarda, Yıldız sınıfı hücumbotlarda, Tuzla sınıfı karakol botlarında aktif olarak hizmet vermektedir. Bunun yanında Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına ait Güven sınıfı sahil güvenlik korvetlerinin burun kısmında da bu toplar yer almaktadır.

SAHA EXPO’nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda topun özelliklerini içeren infografik de yer aldı. Bu kapsamda sistemin dakikada 300 atış yapabildiği, 12.500 metre menzile ve 7.377 kg ağırlığa sahip olduğu aktarıldı.

MKE 76/62mm Deniz Topunun liman ve deniz testleri tamamlanmıştı

Millî Savunma Bakanlığı’nın tasarım ve performans sorumluluğunda İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE) ile birlikte geliştirilen 76/62 mm Millî Deniz Topunun ilk test atışı geçen sene Aralık ayı başında yapılmıştı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Millî Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile katıldığı Karapınar’daki test atışı başarıyla gerçekleşmişti.

Törene video mesaj ile katılan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; “76/62 Milli Deniz Topunun envantere girmesiyle Deniz Kuvvetleri daha güçlü ve etkin bir hareket kabiliyetine kavuşacaktır” açıklamasını yapmıştı.

Bakan Akar da savunma sanayisinde yerli ve millî üretimin tercih değil zorunluluk olduğunun altını çizerek, “Başarabiliyoruz, yapabiliyoruz ve yapacağız” şeklinde konuşmuş ve ardından Deniz Topunun ilk atış talimatını vermişti.

Test atışlarının ardından Milli Deniz Topu, kara atışlarını başarıyla tamamladı. 60 saniye içinde 80 atış yapabildiği testlerde ortaya konulan Millî Deniz Topu, diğer testleri için gemiye çıkmıştı.

DefenceTürk