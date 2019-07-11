Milletvekilleri: Reis bizler seninleyiz

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde 4.grup milletvekilleri ile yaptığı basına kapalı toplantıda, 31 ilden 69 milletvekilinin sorunlarını dinledi, not aldı.



Edinilen bilgiye göre toplantıda, eski Başbakan yardımcısı Ali Babacan’ın kuracağı yeni Parti ,Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili aksaklıkların giderilmesi, yatırımlarda bürokrasi engeline takılma, TBMM’nin zayıfladığı algısı, İstanbul seçimlerinin kaybedilmesi, terörle mücadele, 15 Temmuz programı, esnafın sorunları, S-400 konusu ve ekonomi konuşuldu.



ALİ BABACAN BAŞARILI OLAMAYACAK



Yaklaşık 3 saat 20 dakika süren toplantıda Erdoğan, AK Parti’den istifa ederek, yeni parti kurmaya hazırlanan Ali Babacan ve beraberindekilerin başarılı olamayacaklarını belirtti. Erdoğan’ın bu sözlerine karşılık söz alan bazı milletvekilleri, “Reis biz seninle beraberiz. Sen bu ülkeye sevdalısın” dediler.



BAKAN YARDIMCILARI DAHA AKTİF OLMALI



Erdoğan, toplantıda Cumhurbaşkanlığı sisteminin aksayan yönlerinin öneriler ve yapılacak çalışmalar doğrultusunda düzeltileceğini, özellikle Bakan yardımcılarının daha aktif olması gerektiğini kaydetti.