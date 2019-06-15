Milletvekilleri İstanbul’a karargah kurdu

Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım’a destek amacıyla İstanbul’da bulunan Ak Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş İstanbulda yaşıyan Karabüklü vatandaşlardan destek istemek amacıyla adeta karargah kurdu.

Cumhur ittifakının adayı Binali Yıldırım’a destek için İstanbul’a çıkarma yaparak adeta karargah kuran Ünal ve Güneş tüm mesailerini İstanbul’da bulunan Karabüklü hemşehrilerine ayırıyorlar. İstanbul’da yaşayan Karabüklüler ile görüşmeler, istişareler ve ziyaretler gerçekleştiren Vekiller, hemşehrilerinden destek istiyorlar.

İstanbul’un farklı semtlerinde hemşehrileri ile buluşan, özelikle de Karabüklülerin kurmuş olduğu sivil toplum kuruluşları, dernekler ve Karabüklü esnafları ziyaret ederek bire bir temas kuran ve telefon görüşmelerigerçekleştiren Vekiller, Cumhur ittifakının adayı Binali Yıldırım’a destek için çalışmalarına büyük bir titizlikle devam ediyorlar.

Ortak bir değerlendirmede bulunan Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ;

“ İstanbulda yaşayan Karabük’lü hemşehrilerimiz ve tüm İstanbul halkının teveccühü ile 23 Haziran’da işi ehline teslim edeceğine inanıyoruz, İstanbul’a hizmetin en iyisini sunacak olan Binali Yıldırım bey ile İstanbul’daki tüm vatandaşlarımız daha iyi hizmet alacaktır. İstanbul’da yaşayan Karabük’lü hemşehrilerimiz ve tüm İstanbul ile el ele gönül gönüle bir ve beraber olacağız. Kazanan İstanbul ve demokrasimiz olsun. ” ifadelerini kullandılar.