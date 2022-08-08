Milletvekiline silahlı saldırı!
Pakistan'da Tahrik-i İnsaf (PTI) partisi milletvekiline düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Tahrik-i İnsaf milletvekili Malik Liyakat Han, Cumartesi akşamı Hayber Pahtunhva bölgesindeki Gal Meydan'daki bir cenazeden döndüğü sırada silahlı saldırıya uğradı.
Saldırıda Liyakat Han'ın yanında bulunan, kardeşi, yeğeni, bir polis memuru ve bir güvenlik gücü hayatını kaybederken milletvekili ise yaralandı.
Saldırının Zaimdara polis karakolunun yakınlarında gerçekleştiği aktarıldı.
Saldırı sonrası Timergara'daki bir hastaneye kaldırılan Liyakat Han, daha sonra ise Peşaver'e nakledildi.
Saldırıda milletvekili haricinde 3 kişi daha yaralandı.
Hastaneden gelen bilgiler doğrultusunda Liyakat Han'ın birden fazla yerden yaralandığı ancak hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.
Saldırıyı ise üstlenen olmadı.