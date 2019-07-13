0553 313 94 23

Milletvekili Tutdere muhtarlar ile sorunları konuştu

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve parti teşkilatı köy muhtarları ile kırsal kesimin sorunları üzerine bir araya geldi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 19:33
Milletvekili Tutdere muhtarlar ile sorunları konuştu

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve parti teşkilatı köy muhtarları ile kırsal kesimin sorunları üzerine bir araya geldi.


CHP İl Başkanı Deniz Çakmak ve parti yöneticilerinin katılımı ile muhtarlarla bir araya gelen Milletvekili Abdurrahman Tutdere, sorunların çözümü için birlik beraberlik mesajı verdi.


Toplantının açılışında konuşan Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Sizlerle halkımızın size vermiş olduğu yetki doğrultusunda sizlerle birlikte halkımızın sorunlarına çözüm bulmaya gayret edeceğiz. Muhtarlık benim ve partim için çok önemlidir. Muhtarlar vatandaşın bizzat tanıyarak oy verdiği kişilersiniz. Halkımız için çok önemli görevler ifa ediyorsunuz.


Ben seçildiğim günden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde halkımızdan ve muhtarlardan gelen sorunların çözümü noktasında elimizden geldiğince çaba ve gayret gösteriyoruz. Bu toplantımızda siyaset yapmayacağız. Amacımız hedefimiz Adıyamanınımızın sorunlarını konuşan tartışan bir çalışma ortamı oluşturmaktır. Hem muhtarlarımızla bir araya gelmek, hem de köylerimizin sorunlarını çözüm noktasında milletimizin derdine derman olmaktır. Köylerimizde sorunlar var. Adıyaman’ın yıllardan beri gelen sorunları var. Bizler bu sorunların farkındayız ama bizgüç birliği yapamıyoruz. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun, ortak paydamız Adıyaman olan ortak akılla hizmet etmektir. Burada iş muhtarlara, siyasilere, bürokratlara, sivil toplum kuruluşlarına düşüyor. Bu sorumluluk hepimizin ve herkesin bu taşın altına elini koymak durumundadır.Dertlerimiz ortak, sorunlarımız ortaktır. Düşüncemiz ne olursa olsun Adıyaman hepimizindir. Biz bu dönem bu modeli hayata geçirmek zorundayız. Biz dayanışma içerisinde olursa sorunları kısa sürede çözeriz. Çevremizdeki iller gelişirken biz geride kalıyoruz” dedi.


Milletvekili Tutdere, 15 Temmuz ile ilgili ise, “Memleketimizdeki anayasal düzene ve hukuk düzenine, birlik ve beraberliğimize uzanan darbeleri ve darbeye teşebbüs edenleri kınıyorum. İnşallah bir daha böyle bir şey bir daha olmaz” diye konuştu.


İl Başkanı Deniz Çakmak ise konuşmasında muhtarların kendileri için çok önemli olduğunu dile getirerek, “Muhtarlarımız bir nevi halk ile siyasilerin arasında köprü vazifesi sağlıyor. Amacımız sorunları sizlerin ağzından duyup bunu ilgililere ve iletmektir.Yeni seçilen muhtarlarımızla da tanışmak istedik. Yoğun bir seçim temposu yaşandı. Muhtarlarımızla bu tür çalıştayları birkaç ayda bir yenilemek toplum için güzel şeyler yapmaktır. Kentimizin sıkıntılarını vekilimiz mecliste dile getiriyor. Sizlerinde sorunlarınızı dile getirmenizle sorunların çözümü noktasında daha hızlı ve yerinde hareket edileceğine inanıyorum” dedi.


Açılış konuşmalarının ardından köy muhtarları kendi bölgelerinin sorunlarını dile getirerek, çözüm önerileri konusunda görüşlerini aktardı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 19:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güreş: 47. Uluslararası Yaşar Doğu Turnuvası
    1. Güreş: 47. Uluslararası Yaşar Doğu..
    2. Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını..
    3. "Hartum Anlaşması"nın onaylanacağı..
    4. Erdoğan, Erbakan'ın mezarını ziyaret..
    5. İstanbul Valiliği, 15 Temmuz günü..
    6. İstanbul'da "15 Temmuz" tedbirleri
    7. Taha Akgül, 47. Yaşar Doğu Güreş..
    8. "Büyük filmlerde çok az diyalog olması..
    9. Ege Denizi'nde 143 düzensiz göçmen..
    10. Motosiklet otomobille çarpıştı
    11. Bakan Turhan duyurdu! Bu gece trafiğe..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bisikletle hac..
    13. Hastanede yakalanan torbacı tutuklandı
    14. Taha Akgül tarih yazdı!
    15. Osmaniye'de DAEŞ operasyonu! 5 gözaltı
    16. Merinos Halı’da 15 yılını tamamlayan..
    17. Kepsut’ta balık ölümlerinin..
    18. Yavru baykuşa fabrika işçileri sahip..
    19. Erdoğan, Medine'ye doğru pedal çeviren..
    20. Milletvekili Tutdere muhtarlar ile..
    21. Suriye sınırına askeri iş makinesi..
    22. Nakil bekliyordu, minik bedeniyle 5..
    23. Van’da seyyar satıcı ile zabıta..
    24. Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan..
    25. Siverek’te hortum
    26. Başkan Yavaş’tan 15 Temmuz mesajı
    27. Kars'ta teknik takibe alınan cezaevi..
    28. Ülke şokta! Sel ve toprak kaymaları 30..
    29. Şehitleri anmadı... Gökhan Özoğuz 15..
    30. Kibritle oynayan çocuk evi küle..
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da