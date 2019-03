Milletvekili Tüfenkci seçim çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Tüfenkci, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Tüfenkci, Malatya’daki temasları kapsamında ilk olarak TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın konuk olduğu Turgut Özal Üniversitesi tarafından düzenlenen Kariyer ve Marka Sohbeti programına katıldı.

Milletvekili Tüfenkci, programın açılışında yaptığı konuşmada, Turgut Özal Üniversitesi’nin genç bir üniversite olmasına rağmen Malatya’ya katkı ve değer sağlayacak konukları Malatya’ya getirerek, çalışmalar yapmasının önemli olduğunu ifade etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci daha sonra İstasyon Caddesi’nde esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun ilgi altında tek tek esnafları ziyaret eden Tüfenkci, vatandaşlarla da uzun süre sohbet etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ardından Şahnahan Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin ev sahipliğinde Yeşilyurt Belediyesi Yeşilkonak Eğitim Merkezi öğrencilerinin düzenlediği 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Programı’na katıldı.

Burada konuşan Tüfenkci, "Çanakkale, istikbalimizin destanıdır. Çanakkale, bu milletin sevdası, ruhudur. Çanakkale, mücadelenin göğüs göğüse geçtiği, imanın öne çıktığı bir mücadeledir. Çanakkale, bu milletin serden geçip ama vatandan geçemeyeceğinin destanıdır. Çanakkale, esasında ağıtların en güzeli, milletinde ruhudur. Dolayısıyla Çanakkale’nin rüyası, sevdası, sevdamız ve rüyamızdır. Çanakkale, bu milletin nasıl birlikte bu vatanı kurtardığının da adıdır. Bugün bizi bölmeye, parçalamaya ve Anadolu coğrafyası üzerinde oyunlar kurmaya çalışanlar, 104 yıl öncede bu oyuncuları ve planları uygulamaya koydular. Ama bu milletin aslanları nasıl 104 yıl önce ’Çanakkale Geçilmez’ dediyse, 15 Temmuz’da da aynı oyunları sergilemek isteyenlere ’Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz’ dedi, iradelerine sahip çıktı. Ben inanıyorum ki; bundan sonra hesabı olanlarda her daim 104 yıl önce Çanakkale’de nasıl bu coğrafyanın, bu toprakların çocukları bu vatana sahip çıkmışlarsa, her daim sahip çıkacaktır. Öğrencilerimiz, gençlerimiz ve bizlerde bu ruhu yaşatmak adına bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye üzerinde plan kurmak isteyenlere karşı milletin her zaman gereken cevabı verdiğini dile getiren Tüfenkci, "Kimi kimlik, kimi mezhep kimliği, kimi din kimliği üzerinden o da yetmezse mikro milliyetçiliklerle bizleri bölmeye, birbirimize düşman etmeye, enerjimizi bu ülkeyi kalkındırmak için değil, bu ülkenin enerjisini, sermayesini, insan kaynaklarını boşa heba etme üzerine planlar kuruluyordu. Ama Allah’ın izniyle sizler her daim birlik ve beraberlikten yana oldunuz. Şahnahan’da, Yeşilyurt’ta, Malatya’da birlikte yana oldu. Allah’ın izniyle de bu birliğimiz her zaman devam edecek" diye konuştu.

Milletvekili Tüfenkci daha sonra öğrencilere, Çanakkale Savaşı’ndaki Mehmetçiklerin yaşadığı zor şartları hatırlatmak adına hoşaf ikram etti.

Tüfenkci, Eğitime Destek Platformu’nun İl Koordinasyon Toplantısı’na da katıldı.