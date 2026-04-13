El Nino kapıya dayandı! Türkiye'yi derinden etkileyecek!
El Nino olarak adlandırılan aşırı sıcaklık artışlarıyla, Türkiye'nin 2026 yılı iklim dengelerini ve mevsim normallerini kökten değiştirmeye hazırlanıyor.
Peki, Süper El Nino nedir, ne demek?
Dünya genelinde okyanus-atmosfer sirkülasyonunun en güçlü halkalarından biri olan El Nino döngüsü, 2026 yılında "süper" fazına geçerek küresel ölçekte yeni bir iklimsel dönemi başlattı. 13 Nisan 2026 itibarıyla okyanus yüzey sıcaklıklarında kaydedilen anomaliler, atmosferik basınç sistemlerini doğrudan etkileyerek hava kütlelerinin rotasını değiştirdi.
Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu orta kuşak ülkeleri için bu değişim, mevsim normallerinin dışına çıkan sıcaklık dalgaları ve yağış düzensizlikleri anlamına geliyor. Meteorolojik ölçümler ve uydu verileri, bu doğa olayının yerel iklim üzerindeki baskısının önümüzdeki aylarda daha belirgin hâle geleceğini ve atmosferik dengelerin yeni bir sıcaklık rekoruna doğru evrildiğini gösteriyor. Peki, Süper El Nino nedir, ne demek?
SÜPER EL NİNO NEDİR, NE DEMEK? Süper El Nino, Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerindeki deniz yüzeyi sıcaklıklarının tarihsel ortalamaların 2 santigrat derece ve üzerinde seyrettiği en şiddetli El Nino aşamasıdır. Standart döngülerin aksine bu faz, okyanustan atmosfere aktarılan enerjinin devasa boyutlara ulaşmasıyla karakterize edilir.
2026 yılı Nisan ayı verileri, Pasifik'teki sıcaklık sapmasının kritik eşikleri aştığını ve küresel hava koridorlarını etkileyecek güce ulaştığını belgelemektedir. Bilimsel olarak bu durum, jet akıntılarının yön değiştirmesine ve dünya genelindeki fırtına, kuraklık ile ekstrem sıcaklık olaylarının ana tetikleyicisine dönüşmesine neden olur. "Süper" tanımı, bu ısınmanın sadece bölgesel kalmayıp tüm gezegenin ısı bütçesini yukarı çekmesiyle ilişkilidir.
