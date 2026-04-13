Sağlık
Kardiyoloji  doktoru isim tek tek anlattı: Lezzetli diye yeniyor ama kalbi çürütüyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kardiyoloji  doktoru isim tek tek anlattı: Lezzetli diye yeniyor ama kalbi çürütüyor!

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hayri Alıcı ciddi tavsiyelerde bulundu.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hayri Alıcı, kalp sağlığının korunmasında erken yaşta yapılan önleyici kontrollerin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, kalp ve damar hastalıklarının çoğunlukla 30’lu ve 40’lı yaşlardan itibaren gelişmeye başladığını vurguladı.

Kalbin, vücuda oksijen ve temel besinleri taşıyan hayati bir organ olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hayri Alıcı,"Kalp, kanı pompalayarak tüm organların sağlıklı çalışmasını sağlar. Bu nedenle kalp sağlığı, sadece kalbi değil; başta beyin, böbrek ve akciğer olmak üzere tüm vücut sistemini doğrudan etkiler" dedi.

Kalp krizinin, kalbe giden kan akışının aniden kesilmesi sonucu meydana geldiğini ifade eden Dr. Alıcı, ileri yaş, , cinsiyet, en önemlisi genetik faktörler, diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, sigara kullanımı ve obezitenin kalp ve damar hastalıklarını artıran başlıca risk faktörleri olduğunu vurguladı.

Uyku düzeninin kalp sağlığı üzerindeki etkisine de değinen Dr. Alıcı, "Uykuya dalmada zorluk, uykuyu sürdürememe ya da kalitesiz uyku gibi problemler yaşayan bireylerde kalp ve damar hastalıklarına daha sık rastlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Günlük hayatta sıkça tüketilen bazı gıdaların uzun vadede kalp sağlığını tehdit ettiğine dikkat çeken Dr. Alıcı, paketli atıştırmalıklar, hazır yemekler, işlenmiş et ürünleri ve şekerli içeceklerin yüksek miktarda tuz, şeker ve doymuş yağ içerdiğini belirtti. Bu tür gıdaların zamanla damar yapısını bozarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti.

Dr. Hayri Alıcı, kalp sağlığını korumanın mümkün olduğunu belirterek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çekti. Dr. Alıcı, "Sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli egzersiz, tansiyon ve kolesterol seviyelerinin kontrol altında tutulması, sigara ve alkolden uzak durulması, stresten kaçınılması ve düzenli doktor kontrollerinin ihmal edilmemesi kalp sağlığının korunmasında büyük rol oynar" dedi.

Amerika'daki kariyerini noktaladı! Dr. Mehmet Özen neden Türkiye’ye döndüğünü açıkladı
Sosyal Medya

Amerika'daki kariyerini noktaladı! Dr. Mehmet Özen neden Türkiye’ye döndüğünü açıkladı

Uzun yıllar boyunca Amerika Birleşik Devletleri’nde doktorluk yapan Mehmet Özen, mesleki kariyerini Türkiye’de sürdürme kararı almasının ard..
Antalya'da şiddetli deprem!
Gündem

Antalya'da şiddetli deprem!

Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Trump’ın hakaretlerine uğramıştı! Papa’dan cevap geldi
Dünya

Trump’ın hakaretlerine uğramıştı! Papa’dan cevap geldi

ABD Başkanı Donald Trump’ın adeta hakaretlerine maruz kalan Papa 14'üncü Leo'dan merakla beklenen cevap geldi. Trump ile bir tartışmaya girm..
Trump, Papa'ya saldırdı!
Dünya

Trump, Papa'ya saldırdı!

Donald Trump, İran Savaşı’na ilişkin açıklamaları nedeniyle Papa 14. Leo’yu hedef aldı. Trump, “İran’ın nükleer silaha sahip olmasıyla sorun..
Dervişoğlu ne dediklerinin farkında mı? Cindoruk’un cenazesinde yalan rüzgarı
Siyaset

Dervişoğlu ne dediklerinin farkında mı? Cindoruk’un cenazesinde yalan rüzgarı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun, başörtü karşıtlığıyla tanınan Hüsamettin Cindoruk için, “Demokrasinin önemli bir savunucusuy..
Türkiye madenini çıkarıyor, ses CHP’den geliyor! Sanki İngiliz partisi
Gündem

Türkiye madenini çıkarıyor, ses CHP’den geliyor! Sanki İngiliz partisi

Türkiye yeraltı zenginliklerini ekonomiye kazandırmak için gaza bastıkça, CHP korosundan ‘istemezük’ feryatları yükselmeye devam ediyor. CHP..
