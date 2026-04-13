Laikperest Özdemir İnce, fena madara oldu! “İslâm’da teokratik devlet düzeni yok”

CHP’nin fonladığı Cumhuriyet’te yazan Özdemir İnce, bir cehalet örneği daha sergiledi. Dünkü yazsısında ‘laiklik’ üzerinden toplumu ayrıştırmaya, İslâm’ı hedef almaya kalkan İnce’ye cevap gecikmedi. Araştırmacı-yazar İsmail Nacar, İslâm’da bir din adamı sınıfı bulunmadığını dolayısıyla teokratik devlet düzeni olmadığını hatırlattı. Nacar, İnce’ye Paris Üniversitesi’nin ünlü hocalarından Prof. Dr. Muhammed Hamidullah’ın ‘İslâm’da Devlet İdaresi’ adlı eserini okumasını tavsiye etti. Nacar, ilahi dinleri hedef alma cüretinde bulunan laikperest İnce’yi fena madara etti.

KİTAPLARDAN, MAKALELERDEN HABERSİZ

Akit’e konuşan Nacar, İnce’nin safsatalarına tek tek yanıt verdi. Nacar, şunları söyledi:

“Özdemir İnce, ‘Laikçi’ başlığını taşıyan dünkü yazısında beni ve Müslümanları hedef alarak, ‘Bütün din kitapları (Tevrat, İncil, Kur’an) dünya ve evren bilgisi konusunda bilim dışıdır. Avrupa, dinsel cehalet illetinden Rönesans ve dinsel reformlar sayesinde kurtuldu. Aklı sıra beni eleştiren İsmail Nacar'ın benzerleri zamanında Rönesans ve reform düşmanıydılar, Osmanlı döneminde matbaaya karşıydılar’ dedikten sonra; kendisi için ‘Laikçi’ sıfatını kullandığım için de ‘Günümüz Türkiye’sinde laik olmak legal (yasalara uygun) bir durumdur, laiklik karşıtı olmak yasalara göre suçtur. Hesabı bugün sorulmazsa yarın mutlaka sorulur’ diyerek beni tehdit ediyor. Bilgi ve kavrayış kıtlığı olan bu zat, 29 Mart 2026 tarihli ‘Müslümanların Büyük Sorunu’ başlıklı yazısında da Bakara Suresi 22’nci ayetinde yer alan ‘O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de bir tavan yaptı" ifadesinden hareketle ‘Kur’an dünyayı düz kabul ediyor’ demişti. Buna bir de ‘Hazreti İbrahim’in Müslüman olduğu bir efsanedir’ iftirasını ilave etmişti. Bunun üzerine ben de söz konusu ayette geçen ‘Yeri sizin için bir döşek’ cümlesinden dünyanın düz olduğu değil de yeryüzünün rahat bir yaşam alanı olduğu kastedildiğini dile getirmiştim. Ayrıca ‘İslâm’ kelimesinin köken itibarıyla ‘teslimiyet ve barış’anlamına geldiğini, Kur’an’a göre Hz. İbrahim dahil tüm peygamberlerin Müslüman olduğunu belirtmiştim. İlaveten de üstad Necip Fazıl’ın ‘Kendi inanç ve tarihine yabancı olan bu Batıcı güruh, Batı uygarlığını da anlamaktan acizdir" hatırlatmasında bulunarak, Özdemir İnce’yi de ‘garpzede"’ olarak nitelemiştim. Akit de bu kısa açıklamamı 31 Mart 2026 tarihinde yayımlamıştı. Şimdi anlıyorum ki, laikperestliği nükseden Özdemir İnce, bir taraftan beni Rönesans ve laiklik karşıtı ilan edip geleceğimle tehdit ederken bir taraftan da Kur’an’a iftira etmeye devam edecek. Belli ki yıllar önce yazdığım ‘Bir İslâm Rönesansına Doğru’ adlı kitabımdan da habersiz. Buradan kendisine İslâm tefekkürünün Batı’daki Rönesans düşüncesini nasıl tetiklediğini anlatan ‘Rönesanslar’ adlı kitabı hatırlatmak isterim. İş Bankası Yayınları’ndan çıkan bu hacimli ve muhteşem eser, Cambridge Üniversitesi profesörlerinden Jack Goody’e aittir.”

CEHALET TİMSALİNE KAYNAKLI YANIT

Nacar, İnce’nin laikliğin tanımını ve tarihini bilmediğini de ortaya koydu. Nacar, şöyle konuştu:

“Bilindiği gibi Ortaçağ Avrupası’nda bir din - devlet çekişmesi vardı. Hristiyanlıkta var olan ‘din adamı’ sınıfı, devletteki egemenliğini sürdürmek istiyordu. Bu ‘teokratik’ düzen, zamanla gücünü kaybetti ve özellikle Fransa’da yerini laikliğe bıraktı. İslâm’da ise bir din adamı sınıfı olmadığı için bir teokratik devlet düzeni de yoktur. Akıl ve bilimle hareket eden Müslümanlar, başta Kur’an ve sünnet olmak üzere tüm zamanlar ve hayat realitesini okuyarak toplumlarını ve devletlerini tanzim ederler. Bu konuda İnce’ye bir zamanlar Paris Üniversitesi’nde devletler hukuku profesörü olan Muhammed Hamidullah’ın ‘İslâm’da Devlet İdaresi’ eserini tavsiye ederim.”