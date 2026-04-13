Kardiyoloji  doktoru isim tek tek anlattı: Lezzetli diye yeniyor ama kalbi çürütüyor! Gamze Özçelik ekrana dönüyor: Operasyon Alesta ile anlaştı El Nino kapıya dayandı! Türkiye'yi derinden etkileyecek! Hedef 2061: Ertuğrul Doğan maddi destek bekliyor Volkan Demirel'e tam destek: Gençlerbirliği'nde tek düşünce Galatasaray 500 bin TL'lik soru şok etti! Joker bile kullanmadan çekildi! Benzinlikte ve markette yangın: AB’nin enerji faturası kontrolden çıktı! 44 günde 22 milyar euro buhar oldu Fenerbahçe’nin peşinde olduğu yıldıza kanca! Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi
Gamze Özçelik ekrana dönüyor: Operasyon Alesta ile anlaştı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gamze Özçelik ekrana dönüyor: Operasyon Alesta ile anlaştı

Yıllar önce oyunculuğu bırakıp kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik merakla beklenen Operasyon Alesta dizisinden teklif aldı. Özçelik yıllar sonra ekrana dönüyor.

Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteğiyle, TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii için çekilecek olan ‘Operasyon Alesta’ dizisinden Gamze Özçelik'e teklif gitti. Oyuncu yıllar sonra bu teklifi kabul etti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özçelik, dizide Afrika’da bulunan Türk mühendis Zeynep karakterine hayat verecek. Önümüzdeki günlerde çekimlere başlanması planlanan yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut, senaristliğini ise Onur Böber üstleniyor.

Dizinin kadrosunda; Cem Bender, Onur Seyit Yaran, Fırat Çelik, Aslıhan Güner, Ersin Arıcı, Mehmet Bozdoğan, Meltem Akçöl, Aras Şenol, Feriha Eyüboğlu, Kayhan Açıkgöz gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

Amerika'daki kariyerini noktaladı! Dr. Mehmet Özen neden Türkiye’ye döndüğünü açıkladı
Sosyal Medya

Amerika'daki kariyerini noktaladı! Dr. Mehmet Özen neden Türkiye’ye döndüğünü açıkladı

Uzun yıllar boyunca Amerika Birleşik Devletleri’nde doktorluk yapan Mehmet Özen, mesleki kariyerini Türkiye’de sürdürme kararı almasının ard..
Cindoruk’u iyi bilmezdik! "İttihatçı Celal Bayar ekolüne bağlıydı"
Gündem

Cindoruk’u iyi bilmezdik! “İttihatçı Celal Bayar ekolüne bağlıydı”

CHP’nin akıl hocalarından Hüsamettin Cindoruk, günahlarıyla gitti. 28 Şubat darbesinde önemli rolü bulunan, vesayetin yanında yer alan Cindo..
CHP’li başkanlar boşuna 3’er 4’er metres yapmamış! Hunharca mesir macunu dağıttıkları görüntüler yeniden gündem oldu
Gündem

CHP’li başkanlar boşuna 3’er 4’er metres yapmamış! Hunharca mesir macunu dağıttıkları görüntüler yeniden gündem oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2024 yılında Manisa'da Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile beraber hunharca mesir macunu dağıttığı gör..
Türk ordusundan Netanyahu'yu titreten açıklama!
Gündem

Türk ordusundan Netanyahu'yu titreten açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı, teröristbaşı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik rezil sözlerine karşı tokat gibi bir cevap ..
Trump’ın hakaretlerine uğramıştı! Papa’dan cevap geldi
Dünya

Trump’ın hakaretlerine uğramıştı! Papa’dan cevap geldi

ABD Başkanı Donald Trump’ın adeta hakaretlerine maruz kalan Papa 14'üncü Leo'dan merakla beklenen cevap geldi. Trump ile bir tartışmaya girm..
Bağdat'ta yeni dönem başladı! Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı sarayda düzenlenen törenle koltuğu devraldı!
Gündem

Bağdat'ta yeni dönem başladı! Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı sarayda düzenlenen törenle koltuğu devraldı!

Irak siyasetinde haftalardır süren heyecanlı bekleyiş yerini resmi devir teslim törenine bıraktı. Başkent Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Saray..
