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Aktüel

Milletvekili Toprak, tütün üreticilerine kolaylık diledi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman’da tütün ekimine başlayan Adıyamanlı tütün üreticilerine işlerinde kolaylıklar diledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 13:55:27 -
Milletvekili Toprak, tütün üreticilerine kolaylık diledi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman’da tütün ekimine başlayan Adıyamanlı tütün üreticilerine işlerinde kolaylıklar diledi.


Bütün çiftçilere bolluk ve bereket dilediğini söyleyen Milletvekili Toprak, “Bu mübarek Ramazan ayında alın teri döken tüm çiftçilerimize bereketli bir ekim dönemi ve Rabbimden kolaylıklar diliyorum.


Her alanda olduğu gibi, yaşam meselesi olan ilimiz tarımını da el ele, gönül gönüle vererek, ileri seviyelere ulaştıracağız. Bölge olarak İlimiz ekonomisinin en önemli kalemleri arasında yer alan tütüne çok elverişli topraklara sahibiz. En kaliteli sarmalık kıyılmış tütün bereketli topraklarımızda yetişiyor. İlimizde tütün fidelerinin yetişmesinin ardından, tarlalarda ekim işlemi de başlamış durumda. Tütün gerçek anlamda çok meşakkatli bir sanat işidir. Elinin değdiği her şeyi güzelleştiren, emeğini üretime geçiren, emekleriyle toprağı yoğuran, Türkiye’nin ekonomik gücüne güç katan hemşehrilerimiz için inşallah bol ve bereketli bir yıl olur. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu mübarek Ramazan ayında alın teri döken tüm çiftçilerimize bereketli ekim dönemi ve Rabbimden kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

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