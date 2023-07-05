Milletvekili seçilemeyenlere ait fezlekeler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığının, 14 Mayıs günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi sonrası iade ettiği yeni yasama döneminde milletvekili seçilemeyenlere ait yaklaşık bin fezlekeden 400 tanesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı.
14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi sonrası dokunulmazlıkları bulunmayan milletvekillerine ait fezlekeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığınca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırılması için Cumhurbaşkanlığına iade edildi. Gelen fezlekelerin birçoğu eski HDP milletvekillerine ait. Cumhurbaşkanlığındaki işlemler sonrasında soruşturmaların tamamlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna aktarıldı. Adalet Bakanlığında yer alan yaklaşık 600 adet fezlekenin de ilerleyen günlerde başsavcılığa gönderilmesi bekleniyor.
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