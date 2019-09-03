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Milletvekili Sabri Öztürk’ten "Fındığın Başkenti totemine sert tepki"

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, hiçbir algı çalışmasının, bir şehrin yüz yıllık geçmişe dayanan aidiyetini değiştiremeyeceğini söyledi.

03 Eylül 2019 Salı 18:15
Milletvekili Sabri Öztürk’ten "Fındığın Başkenti totemine sert tepki"

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, hiçbir algı çalışmasının, bir şehrin yüz yıllık geçmişe dayanan aidiyetini değiştiremeyeceğini söyledi.


AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk beraberinde bulunan partisinin İl Başkanı Kenan Tatlı ve Merkez İlçe Başkanı Mehmet Başer ile birlikteGiresun Gazeteciler Derneği’nde basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda yerel gündeme dair açıklamalarda bulunan AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, “Fındığın Başkenti üzerinde bir tartışma var. Ancak bilinmelidir ki fındık ikiye ayrılıyor. Birincisi Giresun Kalite fındık, ikincisi ise levant kalite fındık. Dünya ticaretinde Giresun kalite fındıkdaha değerli ve daha fazla alıcı buluyor. Fındığın ilk dikiminin yapıldığı ve ihracatının yapıldığı yer Giresun’dur. İlk ve tek olan Fındık Araştırma Merkezi Giresun’dadır. Yine ilk fındık kooperatifi olan FİSKOBİRLİK Giresun’dadır. Bunlar tabiki boşuna yapılmamıştır. Hiçbir slogan ve algı çalışması bir şehrin yüz yıllık aidiyetini değiştiremez" diye konuştu.



Fındık müzesi için çalışma yapılıyor


Giresun’untartışmaları bırakarak gerek fındık gerekse Giresun için yapması gereken başka unsurlar olduğunu da ifade eden Milletvekili Öztürk, “Her şeyden önceşehrin bir hedefe kilitlenerek aynı amaç doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir. Kısır çekişmelerin gölgesinde kalmamalıyız. Yapack olduklarımıza odaklanmalıyız. Bu bir slogansa her siyasetçisiyle, her Sivil Toplum Kuruluşuyla her kanaat önderiyleGiresun adına aynı slogan seslendirilmelidir. Yine Şehrimizin eksiklerinden bir tanesi de Fındık Müzesidir. Bu konudaki eksiğimizi gidermek için Giresun Ticaret Borsası’nın bir projesi olduğunu biliyorum. Çalışmalarına devam ediyorlar. Bizde bu konuda üzerimize düşeni yapacağız ve destekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Güney Çevre Yolu’nda yeni gelişme


Giresun’un Eğribel, Güney Çevreyolu ve Dereli yoluyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Öztürk, “ Giresun’u İç Anadolu’ya ulaşımını kolaylaştıracak olan Eğribel Tüneli’nde 90 metrelik bir kazı işi kaldı. Bunun dışında ikmal ihalesi yapılacak.Bu ihalenin yıl sonuna kadar yapılmasını bekliyoruz.Giresun Dereli yolunda ise çalışmalar deam ediyor ancak zaman zaman kamulaştırmadan kaynaklı mahkeme süreçleri çalışmaları aksatmaktadır. Ancaken kısa sürede çalışmalar tamamlanacaktır. Giresun’un ulaşımla ilgili diğer bir projesi olan Güney Çevre Yolu ise Piraziz’den Keşap çıkışına kadar 47 kilometre bir güzergahı kapsamaktadır. Bu projedevam etmektedir ancak bizim hedefimiz kısa zamanda Sahil Yolu trafiğinin yükünü azaltmak için Güre mevkiinden Aksu mevkine kadar olan kısımda ilk etapta bir çalışma yapmaktır. Bir tarafta 47 kilometrelik proje çalışması devam ederken diğer tarafta kısa zamanda Giresun-Aksu arasındaki Güney Çevre Yolunu hayata geçirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 18:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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