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Aktüel

Milletvekili Özkan çocukların gününü sürprizlerle kutladı

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını evlerinde kutlayan çocukları ziyaret etti.

2020-04-23 19:35:23 -
Milletvekili Özkan çocukların gününü sürprizlerle kutladı

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını evlerinde kutlayan çocukları ziyaret etti. Milletvekili Özkan, çocuklara çeşitli hediyeler vererek günlerini kutladı.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında evlerde kutlandı. Bu kapsamda AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan da düzenlenen program kapsamında evlerinde kalan çocuklara çeşitli süprizler yaparak ziyaret etti. Doğum günleri 23 Nisan olan çocuklarla birlikte pasta kesen Milletvekili Özkan, diğer ziyaretlerinde ise çeşitli hediyeleri çocuklara vererek sevindirdi. Çocuklar da Milletvekili Özkan’a teşekkür etti. Milletvekili Özkan’a Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve AK Parti Soma İlçe Başkanı Erol Saygılı da eşlik etti.

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