Milletvekili Özen: "Bursa CHP-HDP ittifakına prim vermeyecektir"

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, bu dönemde daha farklı bir Bursa olacağını ifade ederek, "18-0 olmaması için hiçbir sebep yok. Bursalılar CHP HDP ittifakına prim vermeyecektir" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, seçim çalışmaları kapsamında Koğukçınar ve Bahar Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalledeki esnafı tek tek gezen Özen, onları dinledi. Mahalle halkı da Özen’e yoğun ilgi gösterdi. Özen, Şevki Eker (93) ve Fatma Bayraktar’ı (85) evinde ziyaret ederek hayır dualarını aldı. "Gördüğümüz teveccüh bize 31 Mart gecesinin habercisi” diyen Özen, “Osmangazi ve Büyükşehir’de 2004’den beri devam eden AK belediyecilik 31 Mart akşamından sonrada güçlü bir şekilde devam edecek. Bugün yaptığımız ziyaretlerde bunun net mesajlarını almış olduk. Halkımızın, Cumhur İttifakı’na olan güveni önemli. Cumhurbaşkanımızın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu irade ile ortaya çıkan Cumhur İttifakı oldukça önemli” dedi.

“Bursa CHP-HDP zihniyetine prim vermeyecektir”

Osmangazi ve Büyükşehir’de 15 yılda ciddi hizmetlere imza attıklarını vurgulayan Özen, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın yeni dönemle alakalı proje çalışmaları çok büyük heyecan uyandırmış durumda. Birileri laf üretirken, bizler samimi şekilde yolumuza devam ediyoruz. Halkımızın maskeli yüzlere prim vermeyeceğine inanıyoruz. Bunu sahada yaptığımız çalışmalarda da net şekilde ortaya koyuyoruz. 20 sene hiçbir icraat, elle tutulur bir çalışması olmayanların Bursa’ya katacağı hiçbir şeyin olmayacağını biliyoruz. Bunları da anlatıyoruz. Osmanlıya başkentlik yapmış, evliyalar şehri Bursa CHP-HDP zihniyetine ve ittifakına prim vermeyecektir” diye konuştu.

"Bu dönem farklı bir Bursa olacak"

Şu anda 15 ilçe, 1 Büyükşehir Belediyeye sahip durumda olduklarını dile getiren Özen, “Yaptığımız çalışmalarda bunu net şekilde görüyoruz. Mudanya ve Nilüfer’de vatandaşımızın yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. HDP ile yapılan iş birliğinin vatandaş gözünde ciddi manada rahatsızlık uyandığını görüyoruz. Bu ülkeye ihanet eden, askerine kurşun sıkan, bayrağı noktasında İstiklal Marşı konusunda hassasiyeti olmayan, terörle arasına mesafe koymayan, organik bağını devam ettirip Kandil’den talimat almaya devam eden bir yapının adıdır HDP. Bugün Bursa’da bu ittifakı görüyor olmak vatandaşımızda rahatsızlık uyandırıyor. Mudanya ve Nilüfer’deki vatandaşlarımızın bu gerçeği gördüğüne inanıyorum. Bu dönem daha farklı bir Bursa olacak. 18-0 olmaması için hiçbir sebep yok” şeklinde konuştu.