Milletvekili olmuş ama… Mahmut Tanal İl Müftüsü’nün önünü kesti, hesap sormaya kalktı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Yaz Kur’an Kurslarının başladığı gün Şanlıurfa il müftüsü Ramazan Tolan'ı ziyaret etmek üzere gittiği Kur’an kursunda müftünün yolunu kesti. Tanal, müftü Tolan'a hesap sormaya çalışarak, onu aşağılamaya yönelik ukalaca ve küstahça davranışlar sergiledi.

Yaz Kur’an Kurslarının açılış günü vesilesiyle incelemelerde bulunmak için Kur’an kursuna giden İl Müftüsü Ramazan Tolan, Mahmut Tanal tarafından durduruldu. Tanal, müftüye karşı saygısızca bir tavır sergileyerek, onu küçümsemeye ve hesap sormaya çalıştı. Bu davranışlar, Kur’an kursunda bulunanlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Adeta bir polis ve emniyet görevlisi gibi il müftüsüne: ‘Benimle neden arabanın içinden konuşuyorsunuz, neden aşağı inmiyorsunuz? Cami saati değil, sen burada ne arıyorsun? Daha caminin yolunu bilmiyorsun…’ şeklinde alaycı ve aşağılayıcı bir üslup kullanarak şov yapmıştır. Mahalledeki kanalizasyon kokusunun hesabını il müftüsüne sormaya kalkan Mahmut Tanal: ‘ temizlik imandandır demiyor musunuz? şeklinde alaycı bir üslup kullandı.

Olayın ardından sosyal medyada ve kamuoyunda Tanal'a yönelik tepkiler gecikmedi. Vatandaşlar, bir milletvekilinin müftüye karşı saygısızca davranmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, Tanal'ı kınadı.

Müftü Ramazan Tolan, Mahmut Tanal'ın bu davranışları karşısında soğukkanlılığını koruyarak durumu idare etmeye çalıştı. Tolan'ın profesyonel ve sakin tavrı, olayın daha fazla büyümesini engelledi.

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