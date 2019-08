Milletvekili Koçer’den GTB’ye ziyaret

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret ederek, meclis üyeleriyle istişare toplantısında bir araya geldi.

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Üyeleri tarafından karşılanan Milletvekili Koçer, gerçekleştirilen istişare toplantısında borsanın devam eden projeleri hakkında bilgiler alarak, gıda ve tarım sektörü hakkında görüş alışverişinde bulundu.

GTB’nin ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak önemli vizyon projeleri arasında yer alan Et Borsası ve Antep fıstığı Lisanslı Depoculuk tesislerinin inşaat çalışmalarında artık son aşamaya gelindiğini kaydeden GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, her iki projenin de Türkiye’de sektörleri adına bir ilk oluşturduğunu söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle hayata kazandırılacak olan ET Borsası ve Et Halinin yaklaşık 30 bin metrekare alan üzerinde hizmet vereceğini belirten Tiryakioğlu, tesisin şehrin Gastronomi kenti hüviyetine uygun olarak tasarlandığını ve bu konuda gerekli tüm teknolojik altyapının hazırlandığını söyledi.

Et Borsasının şehirde tüketilen et kalitesinin daha da artmasına ve et üretiminin modern tesislerde hijyenik şartlarda yapılmasına katkı sunacağını vurgulayan Tiryakioğlu, "Et Borsası ve Et Hali Gaziantep’in etle markalaşmış kimliğine yakışır bir yer olacak" dedi.

Temeli bu yıl içerisinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından atılan Antep fıstığı Lisanslı Depo çalışmalarının da hızla devam ettiğine işaret eden Tiryakioğlu, “İKA iş birliğiyle Türkiye’nin ilk Antep fıstığı lisanslı depo tesisini fıstığın ana vatanı Gaziantep’te kısa süre içerisinde hizmete kazandırmayı hedefliyoruz. Antep fıstığı yetiştiricileri için bir nevi banka görevi üstlenecek olan lisanslı depo, ilk etapta 10 bin ton depolama kapasitesine sahip olacak. Bu sistemle çiftçi ürününü uygun saklama koşullarında koruma altına alacak ve ürününde herhangi bir kalite sorunu yaşamayacak” diye konuştu.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise Gaziantep’in asırlık geleneksel lezzetlerini korumaya yönelik sürdürdükleri coğrafi işaret tescil çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Gaziantep’in vazgeçilmez mutfak lezzetleri arasında yer alan 11 farklı ürünü şu ana kadar Gaziantep adına tescil ettirmeyi başardıklarını aktaran Akıncı, “Yöresel lezzetlerin coğrafi işaret tesciliyle korunarak gelecek nesillere taşınması amacıyla Gazi şehrimizin 11 farklı tadını tescil ettirdik. Bu alanda bulunduğu şehir adına en fazla coğrafi işaret tescili alan ticaret borsaları arasında ilk sırada yer alıyoruz. Eylül ayının ilk haftası bir lezzetimizi daha tescille taçlandırarak şehrimizin toplam tescilli ürün sayısını 25’e, borsamızın tescilli ürün sayısını ise 12’ye çıkarmış olacağız “ifadelerini kullandı.

Akıncı, ayrıca Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzeti Antep lahmacununa da Avrupa Birliği tescilli almak için gerekli başvuruları yaptıklarını sözlerine ekledi.

GTB Meclis üyeleri ile gıda ve tarım sektörü hakkında istişarelerde bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ise ziyarette yaptığı konuşmada, borsa tarafından uygulamaya konulan vizyon projelerin taktire şayan olduğunu ifade etti.

GTB’nin gerek ET Borsası gerekse de Antep fıstığı Lisanslı Depoculuk projeleri ile son yıllarda önemli bir atılım gerçekleştirdiğini kaydeden Koçer, “Şehir ve ülke ekonomimize katkı sağlayacak projeleri uygulamaya koyan Gaziantep Ticaret Borsamızı ve tüm emeği geçenleri kutluyor, Türkiye’de örnek teşkil eden bu başarılı çalışmaların devamını diliyorum” dedi.

Koçer, Gaziantep’in sosyal, kültürel ve ticari hayatına katkı sağlayacak, her türlü yenilikçi fikir, çalışma ve projeye de her zaman destek vermeye hazır olduklarınısözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından GTB Başkanları ve Milletvekili Koçer tarafından günün anısına karşılıklı hediye takdimleri yapıldı.