Yapılan ziyarette gençlik kollarının saha çalışmaları kapsamında yürüttükleri faaliyetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Gençliğe büyük önem verdiklerini belirten Milletvekili Kılıç, "Ülkemiz son derece dinamik bir genç potansiyeline sahiptir. Bu anlamda gençlerin siyasette, ülke yönetiminde, ekonomi ve üretim mekanizmalarında daha aktif bir rol üstlenmeleri büyük önem taşımaktadır. Bizler de AK Parti olarak gençlerimizin önemli gelişmelere imza atmaları için elimizden gelen her desteği sağlıyoruz."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milletvekili Kılıç, "Çalışmalarından dolayı Süheyl Uçar Başkanımıza ve değerli ekibine teşekkür ediyorum. Dava bilinci ve gençlik ruhuyla tüm ilçelerde büyük bir özveriyle sahada çalışmalarını sürdüren Başkanımıza başarılar diliyorum. Daha önce olduğu gibi bundan sonra da gerçekleştirecekleri her çalışmada onların yanında ve en büyük destekçileri olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum."